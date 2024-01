SEC cita 'parte desconhecida' como conta hackeada em X para promover criptografia

Conta @SECGov A agência aprovou fundos negociados em bolsa de bitcoin para serem listados em bolsas nacionais no site, anteriormente conhecido como Twitter.

A Securities and Exchange Commission informou que uma “parte desconhecida” invadiu sua conta oficial na plataforma de mídia social X para promover o Bitcoin, o mais recente de uma série de hacks usados ​​para impulsionar criptomoedas.

“A SEC trabalhará com nossos parceiros na aplicação da lei e no governo para investigar este assunto e determinar as próximas etapas apropriadas para acesso não autorizado e má conduta relacionada”, disse Stephanie Allen.