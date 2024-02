Rio de Janeiro declara estado de emergência enquanto o Brasil se prepara para festival

Enfermeiras atendem pacientes em pronto-socorro de dengue no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro.



Emergência de saúde pública foi declarada no Rio de Janeiro devido à epidemia DengueAlguns dias atrás Celebrações de carnaval A ser realizado em todo o Brasil.

O prefeito da cidade, Eduardo Pius, anunciou a medida na segunda-feira, segundo a CNN Brasil, afiliada da CNN, em um esforço para conter a propagação da doença transmitida por mosquitos, que causa sintomas semelhantes aos da gripe e pode levar à morte em casos graves.

revolta em Dengue Os casos acrescentaram urgência à campanha de vacinação em todo o país, e o Rio está se preparando para o seu carnaval mundialmente famoso, que começa oficialmente na sexta-feira. As celebrações pré-Quaresma são realizadas em todo o Brasil, com os desfiles coloridos e festas de bairro do Rio conhecidas como algumas das maiores festas do mundo, enquanto milhões de pessoas vão às ruas.

Este ano, o Rio já registrou 11,2 mil casos de dengue, sendo quase 23 mil casos de dengue notificados ao longo de 2023, segundo a Comissão de Vigilância Epidemiológica da Câmara Municipal.

Só em janeiro, 362 pessoas foram internadas no Rio por causa da dengue – o maior número desde 2008, segundo a CNN Brasil.

“Em um único mês de 2024, já são quase metade dos casos de todo o ano anterior, o que gerou grande preocupação”, disse o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Sorens, na última sexta-feira.

A cidade disse que abriria 10 centros de atendimento em todo o Rio para evitar uma maior propagação da doença, e a Reuters informou que o Ministério da Saúde criou um centro de emergência para coordenar as operações.

Segundo a Reuters, o Rio é um dos três estados a declarar emergências de saúde pública devido ao aumento das infecções por dengue, incluindo o segundo estado mais populoso de Minas Gerais e o distrito federal onde está localizada a capital Brasília.

Nas primeiras cinco semanas do ano, foram notificadas quase 365 mil infecções por dengue em todo o país – quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado, informou a Reuters, citando o Ministério da Saúde. Quarenta mortes foram confirmadas, disse o ministério.

A ministra da Saúde do Brasil, Nísia Trindade, disse em comunicado na terça-feira que “muitas cidades brasileiras enfrentam estado de emergência devido ao aumento dramático nos casos de dengue.

“Desde o ano passado tem havido muito calor e chuvas acima da média. Agora é a hora de todo o Brasil se unir contra a dengue.

A dengue é uma A infecção viral se espalha Pela picada do mosquito Aedes aegypti, mesmo inseto que transmite zika, chikungunya e febre amarela.

Causa fortes dores de cabeça, dores musculares e articulares, febre e erupções cutâneas, embora apenas 25% dos pacientes apresentem sintomas. Casos graves podem causar sangramento, choque, falência de órgãos e morte.

A dengue é um vírus comum transmitido por mosquitos que infecta milhões de pessoas em todo o mundo todos os anos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Embora não exista tratamento específico para a doença, o Brasil planeja uma campanha de vacinação em massa contra a dengue.

O Brasil aprovou a vacina em março de 2023, tornando-se o primeiro país a oferecer a vacinação contra a dengue em um sistema público de saúde, segundo o Ministério da Saúde.

O plano do ministério é vacinar 3,2 milhões de pessoas até 2024, começando pelas crianças dos 10 aos 14 anos, com a vacina Qdenga da farmacêutica japonesa Takeda.

“A vacinação ocorrerá de forma gradual, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante”, afirmou Nísia em comunicado. “Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde coordenará um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso às vacinas contra a dengue”.

Brasília começará a vacinação na sexta-feira, informou a Reuters.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio também planeja vacinar crianças assim que a dose for liberada pelo Ministério da Saúde, informou a CNN Brasil.

Os ensaios clínicos demonstraram que a vacina reduziu o risco de dengue grave em 80-90%. De acordo com Para um artigo publicado no mês passado no Lancet.

Fala em Brasília Na quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o atual surto de dengue no Brasil foi “desencadeado pelo fenômeno El Niño”, um padrão climático natural que se origina no Oceano Pacífico e afeta o clima global. Há um El Niño atual Acabou por ser um dos mais fortes já registradosDe acordo com novos dados do Centro de Previsão Climática da NOAA.

“Na verdade, este surto de dengue faz parte de um surto global de dengue, com mais de 5 milhões de casos e 5.000 casos notificados no ano passado em 80 países em todas as regiões do mundo, exceto na região da Europa”, disse Tedros.

Desses 5 milhões de casos globais, quase 3 milhões estão no Brasil, segundo dados da OMS.

Número de casos de dengue no mundo aumentou Oito vezes nas últimas duas décadas, segundo a OMS é operado Altas temperaturas e monções à frente.

Como feito pelo homem A crise climática está piorandoAs doenças transmitidas por mosquitos estão a tornar-se mais disseminadas e têm um impacto cada vez maior na saúde humana.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais. Reportagem adicional da Reuters.