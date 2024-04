Ganho no mercado futuro dos EUA, Alphabet, Microsoft: Markets Wrap

(Bloomberg) — Os futuros de ações dos EUA foram impulsionados pelos lucros de grande sucesso da Microsoft Corp. e da Alphabet Inc., sinalizando o crescimento da inteligência artificial.

A Alphabet, proprietária do Google, subiu até 12% nas negociações de pré-mercado, preparada para adicionar mais de US$ 230 bilhões ao seu valor de mercado e ultrapassar US$ 2 trilhões em avaliação. A Microsoft subiu 4%. As empresas superaram as estimativas de Wall Street com os seus últimos resultados trimestrais, impulsionados em parte pela procura de serviços de IA.

Os fortes lucros foram um alívio para os investidores preocupados com as altas avaliações no setor de tecnologia e ocorreram depois que o mercado foi abalado por dados que mostravam uma desaceleração econômica nos EUA e uma inflação persistente que elevou os rendimentos do Tesouro. A questão é se o desempenho de algumas megacaps tecnológicas pode sustentar uma recuperação mais ampla do mercado.

Embora os lucros sejam o foco, o foco na sexta-feira estará nos dados dos EUA, com a medida preferida da Reserva Federal para a inflação de juros específicos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram após as perdas de ontem no mercado obrigacionista, à medida que os dados económicos diminuíram as expectativas de flexibilização da política. O nível do dólar permaneceu estável.

“Temos uma situação alarmante em que os lucros de algumas das maiores empresas estão a transmitir sentimentos a todo o mercado”, disse Justin Onukwuzi, diretor de investimentos da St. James Place Management. “Temos visto bastante volatilidade impulsionada por lucros e cortes nas taxas, e é provável que isso continue.”

JPMorgan Chase & Co. De acordo com estrategistas, quase 80% das empresas do S&P 500 que apresentaram relatórios até agora superaram as estimativas de lucros dos analistas. No entanto, as reações dos preços das ações foram limitadas, com resultados melhores do que o esperado vistos como uma vantagem abaixo da média, enquanto as estimativas em falta foram penalizadas mais do que o habitual, escreveram os estrategas. Mais de 50% das empresas do S&P 500 ainda não apresentaram relatórios.

Em outras medidas relacionadas aos lucros, a Exxon Mobil Corp. depois de perder as estimativas de lucro por ação. caiu até 2,8%, enquanto a Intel Corp. Caiu mais de 7% depois de fornecer uma orientação mais fraca do que o esperado.

Entretanto, a queda do iene face ao dólar fez com que os comerciantes esperassem por qualquer indício de intervenção do Japão. O iene moveu-se acentuadamente do mínimo do dia para o seu máximo, após a decisão do Banco do Japão de manter a política monetária inalterada.

“Após a decisão do BOJ em setembro de 2022, se o iene cair ainda mais a partir daqui, a probabilidade de intervenção aumenta”, disse Hirofumi Suzuki, estrategista-chefe de moeda do Sumitomo Mitsui Banking Corp. “Não é a posição, mas a velocidade. É o que impulsiona a ação.”

O índice Stoxx Europe 600 subiu à medida que as ações de tecnologia lideravam. As mineradoras subiram quando o cobre atingiu US$ 10 mil por tonelada pela primeira vez em dois anos, embora a Anglo American Plc tenha tido um desempenho inferior após rejeitar uma proposta de aquisição do Grupo BHP por US$ 39 bilhões. O sector químico ficou no vermelho após os resultados decepcionantes da IMCD NV.

A Thyssenkrupp AG subiu mais de 10% depois que o EP Corporate Group do bilionário tcheco Daniel Kretinsky concordou em adquirir uma participação de 20% na problemática unidade siderúrgica da empresa alemã. Amundi SA subiu depois de reportar um lucro líquido no primeiro trimestre que superou a estimativa média dos analistas. O NatWest Group Plc avançou após uma queda nos lucros.

Em outros lugares, o ouro e a prata subiram mesmo quando o metal precioso caminhava para perdas semanais. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu para uma máxima de mais de uma semana, a caminho de um avanço semanal.

Destaques desta semana:

Renda e gastos pessoais dos EUA, deflator PCE, Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiram 0,7% às 6h46, horário de Nova York

Futuros do Nasdaq 100 subiram 1%

Os futuros da média industrial Dow Jones subiram 0,1%

O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%

O índice mundial MSCI subiu 0,2%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

O euro permaneceu inalterado em $ 1,0730

A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2511

O iene japonês caiu 0,7% para 156,76 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin caiu 0,9% para US$ 64.221,25

Ether caiu 1,3% para US$ 3.132,5

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu um ponto base para 4,69%.

O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu dois pontos base para 2,61%

O rendimento britânico de 10 anos caiu um ponto base, para 4,35%.

bens

O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,7%, para US$ 84,15 o barril.

O ouro à vista subiu 0,7%, para US$ 2.349 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Richard Henderson, Yumi Teso e Sujata Rao.

