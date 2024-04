Caleb Williams está ‘pronto’ para a escolha número 1 no Draft da NFL de 2024 pelo Chicago Bears

O Draft da NFL é um dos eventos mais interessantes do calendário esportivo devido à sua imprevisibilidade. Quais times escolherão jogadores específicos e em que momentos ao longo dos três dias? Um proprietário negociará para adquirir um cliente em potencial cobiçado ou negociará de volta para adicionar escolhas futuras?

Tudo e qualquer coisa está em jogo em Detroit na noite de quinta-feira, às 20h. Bem, exceto Caleb Williams.

Acompanhe o Draft da NFL de 2024 ao vivo

O quarterback da USC tem quase a garantia de chegar ao primeiro lugar geral para o Chicago Bears. Mesmo enquanto outros jogadores se estressam por serem selecionados, ele sabe que o comissário da NFL, Roger Goodell, estará esperando apenas alguns minutos para ouvir seu nome ser lido no palco. Depois ele sobe no palco, aperta mãos, tira fotos e se prepara para se tornar o salvador do time.

“É um grande momento, mas com certeza ficarei feliz”, disse Williams em entrevista que foi ao ar quinta-feira no programa “Today”. “Demora muito para chegar. Então, estou pronto. Estou pronto por enquanto, pronto para ser recebido no palco com minha fantasia e pronto para explodir.”

Questionado se iria chorar em um momento tão emocionante, Williams disse que não.

“Acho que não, porque já passei por isso na minha cabeça tantas vezes quanto o Heisman”, disse ele. “Eu não chorei no Heisman [ceremony]. Normalmente eu choro depois de derrotas e grandes jogos de campeonatos e coisas assim. … Mas todas as emoções que você vê em campo, provavelmente não as tenho. Geralmente são um monte de adrenalina, um monte de 60 minutos chutando o rabo.

Caleb Williams contra o UCLA Bruins em 18 de novembro. Arquivo de imagens Ryan Kang / Getty

Gavin Morris, diretor assistente de atletismo e diretor de desenvolvimento de jogadores da USC, concordou que Williams é legal, calmo e composto.

O draft da NFL “não é diferente de estar aos quatro [points] Falta 1h20 no relógio e você tem que dirigir”, disse Morris. “Algumas pessoas são construídas de forma diferente.”

Williams é o principal candidato consensual depois de uma carreira universitária dominante na USC e Oklahoma. Na temporada passada, ele arremessou 3.633 jardas, 30 touchdowns e apenas cinco interceptações. Na temporada anterior, ele havia conquistado o Troféu Heisman como melhor jogador do futebol universitário, com 4.075 jardas, 37 touchdowns e quatro interceptações em 13 jogos.

Williams, natural de Washington, DC, atraiu comparações com o astro do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, por sua força de braço, toque e instintos. Quando uma peça acaba, ele não reclama. Ele prospera com a confusão melhor do que qualquer outro quarterback em anos.