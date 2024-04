A que horas é o eclipse solar de 2024 em Indiana? Pesquise por CEP

Hoje é o dia do eclipse solar de 2024.

Em muitas cidades Indiana Vou ver Eclipse solar total.

Aqui está o que você precisa saber sobre quais cidades, horário de início do eclipse parcial, tempo total do eclipse solar e duração total do eclipse:

Quando o eclipse solar de 2024 estará perto de mim hoje?

A que horas o eclipse solar é visível em Indiana?

Clique na sua localização no mapa para ver:

Quando o eclipse começa na sua localização

Qual será a cobertura máxima?

Em que momento ocorre a proteção máxima

Quando o eclipse terminar em seu lugar

Chances de céu limpo com base nas médias históricas para 8 de abril

Aproximadamente, o pico do eclipse ocorrerá em Pensacola às 13h55 CDT e em Miami Beach às 15h02 EDT.

Digite seu CEP para visualizar:

Quando o eclipse começa na sua localização.

Quando é o pico de cobertura?

Qual será o pico de cobertura?

Quando o eclipse terminar.

Quanto tempo durará o eclipse parcial?

Como você está no caminho da perfeição?

Um gráfico de lapso de tempo mostra como será o eclipse em Indianápolis.

O momento do eclipse solar de 2024 em Bloomington, Indiana, é o melhor local de visualização em Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h49 horário do leste dos EUA

Pico: 15h04

Resultado: 15h08

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total do eclipse solar: 4 minutos e 2,5 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Indianápolis

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h50 horário do leste dos EUA

Pico: 15h06

Conclusão: 15h10

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total do eclipse solar: 3 minutos e 49,4 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Carmel, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h50

Pico: 15h06

Resultado: 15h09

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total do eclipse solar: 3 minutos e 28,9 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Evansville, Indiana

Todos os horários locais CT.

Início: 12h45

Pico: 14h02

Conclusão: 14h05

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total do eclipse solar: 3 minutos e 1,1 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Fishers, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h51

Pico: 15h06

Conclusão: 15h10

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total do eclipse solar: 3 minutos e 38,5 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Terre Haute, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h48

Pico: 15h04

Resultado: 15h08

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 55,7 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Muncie, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h52

Pico: 15h07

Conclusão: 15h13

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 46,3 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Richmond, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h52

Pico: 15h07

Conclusão: 15h11

Cobertura Máxima: 76,6%

Tempo total: 3 minutos, 48,7 minutos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Noblesville, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h51

Pico: 15h06

Resultado: 15h09

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 27,4 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Fortville, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h51

Pico: 15h06

Conclusão: 15h10

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 48,8 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Anderson, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h51

Pico: 15h07

Conclusão: 15h11

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 41,9 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em French Lick, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h48

Pico: 15h04

Resultado: 15h07

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 7,1 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Greenwood, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h50

Pico: 15h05

Resultado: 15h09

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 59,5 segundos

Uma visão do eclipse solar de 2024 em Columbus, Indiana

Todos os horários são ET locais.

Início: 13h50

Pico: 15h05

Resultado: 15h09

Cobertura Máxima: 100%

Tempo total: 3 minutos e 44 segundos

Chris Sims é produtor de conteúdo digital da Midwest Connect Connect. Siga-o no Twitter: @ChrisFSims.