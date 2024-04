Juiz divulga questionário do júri para julgamento de Hush Money de Trump

O juiz que supervisiona o julgamento do ex-presidente Donald Trump em Nova York aprovou um questionário de seleção do júri e instruções para possíveis jurados no julgamento, que está marcado para começar na próxima semana.

A Carta Na segunda-feira, o juiz estadual Juan Merchan entregou aos promotores um questionário do júri que incluía 42 perguntas numeradas sobre diversos tópicos. O formulário não pergunta sobre filiação partidária, contribuições políticas ou histórico de votação.

Merson rejeitou um argumento dos advogados de Trump de que as afiliações políticas dos potenciais jurados e se eles gostavam de Trump eram importantes para a seleção do júri, dizendo: “Ao contrário dos argumentos do advogado de defesa, o propósito da seleção do júri é Não Para determinar se um possível jurado gosta ou não de uma das partes.

“Essas questões são irrelevantes porque não abordam a questão das qualificações do possível jurado”, escreveu Merson. “A questão final é se um possível jurado pode nos garantir que deixará de lado quaisquer sentimentos ou preconceitos pessoais e tomará uma decisão com base nas evidências e na lei”.

O formulário faz várias perguntas aos possíveis juízes, incluindo:

sua vizinhança, ocupações, empregadores (atuais e passados), estado civil, hobbies e interesses, e relacionamentos com outras pessoas que foram vítimas de crime ou, alternativamente, que trabalharam no FBI ou no Ministério Público ou no direito penal

Eles não podem seguir as instruções de um juiz ou proferir uma sentença por causa de “crenças ou opiniões políticas, morais, intelectuais ou religiosas”.

Se eles leram ou leram algum dos livros de Mark Pomeranz ou Michael Cohen sobre os supostos crimes e/ou a investigação que levou ao caso do dinheiro secreto e o que leram ou ouviram através do audiolivro, “afeta sua capacidade de ser justo ou imparcial. O juiz neste caso.”

sobre os seus laços pessoais, familiares ou de amigos próximos com Trump ou a Organização Trump, antes de especificar se se envolveram em determinadas atividades que refletem apoio político a Trump ou a “qualquer grupo ou organização anti-Trump” e/ou movimentos extremistas;

se aderem a “uma religião que os impede de exercer o cargo de juízes em qualquer dia ou noite da semana em particular”; Merson observou em sua carta que se algum judeu praticante fosse escolhido como juiz, não deveria haver tribunal durante a Páscoa.

Eles têm uma lista de opções para verificar o que lêem, assistem e ouvem em termos de consumo de mídia, incluindo The New York Times, New York Post e The Wall Street Journal, além de CNN, Fox News, MSNBC e Newsmax. e plataformas de mídia social como Facebook, X, TikTok e Truth Social.

Merchan sugeriu na sua carta que a questão da ligação política “poderia facilmente ser derivada de respostas a outras questões”, mas advertiu os advogados do caso, “para não procurarem expandir o âmbito da intrusão para além do que é relevante e já autorizado”.

Os advogados de Trump e o gabinete do procurador distrital de Manhattan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários na noite de segunda-feira.

A controvérsia sobre as preferências políticas foi levantada no caso de documentos confidenciais de Trump na Florida, onde os seus advogados e procuradores contestam revelações de ligações políticas num questionário para potenciais jurados.

Trump se declarou inocente em Manhattan no ano passado, depois de ser acusado de 34 crimes de falsificação de registros comerciais relacionados a pagamentos à estrela de cinema adulto Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016.

Além de detalhar as perguntas do júri, os possíveis jurados serão identificados por números impressos na convocação do júri antes de entrar na sala do tribunal “como uma etapa necessária para garantir o anonimato”, disse Merchan na segunda-feira.

Merson decidiu no mês passado usar jurados anônimos, protegendo efetivamente os nomes dos jurados da mídia e do público, citando “suborno, adulteração do júri ou lesão física ou assédio aos jurados”.

Na carta de segunda-feira, Merchan disse que o tribunal não conduzirá entrevistas privadas com possíveis jurados que digam que não podem servir, dizendo que a medida é “desnecessária, demorada e não serve para o caso”.

O questionário e as instruções do júri foram divulgados no mesmo dia em que um juiz do tribunal de apelações do estado rejeitou a tentativa de Trump de adiar o julgamento, que estava marcado para começar em 15 de abril com a seleção do júri.