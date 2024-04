Sacramento Kings x New Orleans Pelicans Resultados e estatísticas ao vivo – 19 de abril de 2024 GameTracker

NOVA ORLEÃES (AP) Jogadas agitadas e produção para cima e para baixo na escalação ajudaram o New Orleans Pelicans a superar a ausência do artilheiro Zion Williamson, manter sua temporada viva e evitar uma derrota histórica.

Brandon Ingram marcou 24 pontos, Jonas Valanciunas somou 19 pontos e 12 rebotes, e o New Orleans Pelicans garantiu uma vaga nos playoffs da NBA com uma vitória por 105-98 sobre o Sacramento Kings em um jogo eliminatório do torneio play-in na noite de sexta-feira.

“Ficamos juntos. Apoiamos um ao outro. Jogamos um pelo outro”, disse Valanciunas. “Todos nós queremos ir para os playoffs. Conseguimos isso jogando um bom basquete, apoiando uns aos outros, ajudando uns aos outros na defesa, no ataque, compartilhando a bola, você sabe, jogando basquete da maneira certa.

Williamson foi afastado dos gramados devido a uma distensão no tendão da coxa esquerda na noite de terça-feira, depois de marcar 40 pontos na derrota para o Los Angeles Lakers no play-in.

New Orleans usou uma abordagem equilibrada para melhorar para 8-5 sem Williamson nesta temporada. Seis jogadores marcaram 10 ou mais pontos, incluindo os reservas Larry Nance Jr. (13), Naji Marshall (11) e Jose Alvarado (10).

“Você consegue 34 pontos no banco, foi uma ótima noite para eles, uma noite difícil para nós”, disse o técnico do Kings, Mike Brown.

Trey Murphy III, começando na ausência de Williamson, somou 16 pontos para o New Orleans, que abre a série de playoffs da primeira rodada de domingo contra o Oklahoma City.

“Isso é ótimo. “Esse foi um objetivo no início do ano”, disse Ingram sobre uma vaga nos playoffs. “Hoje tivemos outra oportunidade e entramos e todos contribuíram”.

De'Aaron Fox marcou 35 pontos e Domantas Sabonis fez 23 pontos e 14 rebotes para o nono colocado Kings, que derrotou o 10º colocado Golden State na abertura dos playoffs para marcar um confronto com o New Orleans.

Os jovens abridores Keegan Murray (4 de 12) e Keon Ellis (0 de 5, 0 de 0, 4 de 17, 4 de 17, 4 de 17, 4 de 17, 5 de 17, 17 de 17) “Estávamos um pouco passivo ofensivamente, não fomos todos agressivos em nosso jogo esta noite”, disse ele, observando que fez 0 de 5 (0 de 5 em 0 de 5 e 0 de 17 arremessos). )

“Podemos colocar a bola na área”, acrescentou Brown, cujo time foi derrotado por 58 a 44 por dentro e errou sete dos 22 lances livres. “Você pode finalizar e tem que ir para a linha de lance livre e converter.”

O jogo testou a capacidade dos Pelicanos de lidar com a pressão de um jogo de vida ou morte, depois de desperdiçar duas oportunidades anteriores de garantir uma vaga nos playoffs em casa.

Eles perderam o final da temporada regular para o New Orleans Lakers no domingo, antes de perderem novamente para o Lakers na terça-feira, perdendo a chance de terminar em sexto. Eles enfrentaram os Kings com a chance de se tornar o primeiro time com 49 vitórias em mais de 50 anos (Phoenix em 1972) a perder os playoffs da NBA.

Em vez disso, o New Orleans fez 6 a 0 contra o Sacramento nesta temporada, tornando-se o primeiro time a fazer 6 a 0 em uma temporada (sem uma série de playoffs) contra um adversário desde Minnesota em 1994-95 contra o Denver.

“Nós merecemos. Sentimos isso ao entrar neste jogo”, disse Nance. “Merecemos os playoffs. Você não ganha 49 jogos por acidente.

Desde que a NBA adotou o torneio play-in em 2020, os Pelicans alcançaram a 7ª colocação sem perder os playoffs. Devido a uma derrota no play-in para o Lakers, os Pelicans entram nos playoffs como o oitavo cabeça-de-chave.

Os Pelicanos foram lentos no início, cometendo seis reviravoltas no primeiro quarto que levaram a 11 pontos no Kings. Sacramento, que não tinha Malik Monk (joelho direito) e Kevin Huerder (ombro esquerdo) em sua escalação, assumiu uma vantagem de 24-17 depois que a virada de Herb Jones levou a um rali da Fox que marcou 18 pontos no primeiro tempo.

A bandeja reversa de CJ McCollum e o 3 de Murphy ajudaram os Pelicans a diminuir a diferença rapidamente, e New Orleans assumiu uma vantagem de 13 pontos no segundo quarto.

Marshall deu aos Pelicanos um 3 e Murray roubou, que transformou em uma enterrada. Murray machucou o quadril ao cair ao perder a bola. Ele foi para o vestiário depois de um tempo, mas voltou no segundo tempo.

O chute curto de Valanciunas e a bandeja de Ingram colocaram os Pelicans em vantagem por 53-40 no final do intervalo, antes do 3 de Fox ajudar os Kings a reduzir para 54-45 no intervalo.

Mas os Pelicanos lideraram por 10 ou mais pontos durante a maior parte do segundo tempo, chegando a 20 no quarto período.

—

AP NBA: https://apnews.com/hub/nba