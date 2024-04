Aqui está o que você deve saber antes do eclipse solar total de segunda-feira

Mais sobre o grande dia. Bom dia Tom. Bom Dia a todos. Sim, estamos aqui em Perry Square, que será palco de muitas festividades ainda hoje. Teremos grupos aqui durante todo o dia enquanto nos preparamos para estar no caminho da totalidade. Agora aparentemente tranquilo, mas o canto noroeste da Commonwealth é agora o centro do estado. ÚNICO é um eufemismo. Quer dizer, nunca vimos um evento desta magnitude em nossa história. Quer dizer, já tivemos grandes eventos no passado, mas este não é apenas um grande evento, é em todo o condado. Não é apenas um lugar. A cidade está se preparando para isso há um ano. Pode ter um grande público para um único evento. Pittsburgh é 97% bruto e você pode ignorar os 3% finais. Mas Visit Erie diz que não é 100% total porque o sol é tão forte que mesmo com um pouco de luz solar, ainda há luz do dia. É por isso que muitas pessoas vão visitar esta área hoje. E chegando em 30 minutos, eles são a última tendência da moda, mas você vai precisar de um par de óculos de sol como esses. Esses óculos para eclipse solar, se você quiser ver o eclipse diretamente, falaremos sobre isso em 30 minutos. E um conjunto diferente de lentes. Você deve estar protegido hoje.

Coisas para saber antes do eclipse solar de segunda-feira As autoridades aconselharam não olhar diretamente para o sol para ver o eclipse Atualizado: 5h43 EDT, 8 de abril de 2024



Muitas pessoas esperam há anos pela chegada de segunda-feira. Um eclipse solar parcial atingirá a área de Pittsburgh por cerca de duas horas. Enquanto milhares de pessoas se preparam para testemunhar o evento, o Carnegie Science Center afirma que há algumas coisas que você deve saber antes de assistir. Todos nós já ouvimos falar do eclipse solar há algum tempo. Na segunda-feira, finalmente chegou. Mas você ainda deve estar se perguntando: bem, o que exatamente é um eclipse solar? “Um eclipse solar ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados”, disse Amanda Ivanick, diretora de experiências teatrais do Carnegie Science Center. “Existem dois tipos de eclipses que acontecem. O que estamos falando agora é o nosso eclipse solar total. É quando ele cobre completamente o Sol e o que nos resta é uma pequena coroa. Estamos prontos para ver o Atmosfera do Sol.” Com esta experiência maravilhosa surgem algumas preocupações de segurança. Normalmente não olhamos para o sol e, por mais atraente que seja na segunda-feira, é importante não olhar diretamente para o eclipse. É por isso que os óculos Eclipse são importantes.” Os óculos Eclipse permitem que você olhe fixamente para o sol por um longo tempo. Eles são centenas de vezes mais fortes do que seus óculos de sol normais. Portanto, é muito importante, especialmente em Pittsburgh, sempre que você estiver ' lá fora, você está olhando para o sol, está usando aqueles óculos de eclipse, disse Ivanick. Isso inclui as fotos que você deseja tirar em seus smartphones, e isso pode ter um preço.”Seu telefone pode realmente coletar esses raios e fritá-los. Pensamos em nossos olhos, mas as lentes do nosso telefone também são muito sensíveis e os telescópios são muito sensíveis. Você precisa de filtros especiais”, disse Ivanic. Agora, Pittsburgh não está no caminho da perfeição, mas sim no caminho da perfeição parcial. Isso significa que a Lua não cobre completamente o Sol e 3% dos raios solares ainda são visíveis. Ele começará por volta das 14h e terminará por volta das 16h e as autoridades estão alertando os motoristas para não ficarem no acostamento da estrada para ver o eclipse.