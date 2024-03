Dow Jones Futures: Fed pacifista e boom de IA liderado pela Nvidia impulsionando o mercado de ações; 3 ações perto de pontos de compra

Os futuros do Dow Jones atingiram máximos históricos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, depois que os principais índices registraram fortes ganhos semanais.







Às vezes, o mercado de ações é muito simples. Dois factores gerais impulsionaram a recuperação do mercado desde o final de Outubro: expectativas de cortes nas taxas de juro do banco central e o contínuo boom da inteligência artificial.

Na semana passada, a Reserva Federal reafirmou a sua previsão de três cortes nas taxas em 2024. Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) e Microsoft (MSFT) teve eventos emocionantes de IA Tecnologia de mícron (EM) relatou um lucro surpreendente e uma forte orientação com ventos favoráveis ​​de IA.

As ações da Nvidia, Broadcom e Micron registraram grandes ganhos semanais com várias jogadas de IA. As ações da Microsoft obtiveram ganhos modestos, atingindo novos máximos, mas ainda são viáveis.

Mas houve uma força generalizada, com muitos setores a registarem grandes ganhos, enquanto uma série de ações, incluindo o setor financeiro, exibiram sinais de compra.

Tecnologias Uber (UBER), Lírio Rato (LLY), Participações CrowdStrike (CRUD) lideram apostas definidas em coordenadas caóticas.

Além dos líderes de IA estendidos, como as ações da Nvidia, os investidores ainda podem tirar vantagem de alguns nomes ativos usando compras incrementais.

Ações da Nvidia e Uber estão em movimento Tabela de classificação do IBD. As ações da Microsoft estão entre as líderes de longo prazo do IBD. Nvidia e CrowdStrike têm ações DII 50. Broadcom tem ações, CrowdStrike e Nvidia IBD Grande Cap 20 lista. Uber é a ação do dia do IBD de sexta-feira.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h ET, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Recuperação do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações teve uma semana forte devido às perspectivas pacíficas do Fed e da IA. Os principais índices subiram fortemente, todos atingindo máximos históricos, embora tenham apoiado os máximos intradiários de quinta-feira.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 2,3%. O composto Nasdaq subiu 2,85%.

O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1,6%, atingindo uma alta de fechamento de 23 meses na quinta-feira, antes de recuar na sexta-feira.

O Nasdaq permitiu a negociação em terreno firme no início de Fevereiro, enquanto o Russell 2000 recuperou acima de um intervalo entre o final de Dezembro e o final de Fevereiro. Isso significa que muitas das principais ações estouraram ou emitiram outros sinais de compra.

Entretanto, o S&P 500 e o Nasdaq não ultrapassaram a linha dos 50 dias, embora não demore muito para que isso aconteça.

Grandes ações de IA, como Nvidia e Micron, Broadcom e Microsoft, lideraram os principais índices ligeiramente mais altos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 9 pontos base, para 4,22%, recuando depois de atingir uma máxima próxima a 2024 na segunda-feira.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 5 centavos na semana passada, para US$ 80,63 o barril, recuando em relação a 2024.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (CUBA) subiu 2,9%, com as ações da Microsoft sendo uma participação importante e CrowdStrike IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) recuperou 4,5%. A Nvidia é a principal holding da SMH, com a participação da Broadcom e da Micron como membros principais.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 2,5% na semana passada. ETF Global X de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (calçada) aumentou 3,2%. ETF Global Jets dos EUA (JATOS) subiu 3,4%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB4,8% acima. Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 0,9%, aproximando-se do máximo de 52 semanas. Fundo SPDR do setor selecionado de cuidados de saúde (XLV) está na borda superior. Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLI) avançou 2,6%.

Seleção de Fundos SPDR ETF (45) subiu 1,5% e o ETF SPDR S&P Regional Bank (criarAté 1,3%

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ETF ARK Innovation (ARKK) subiu 1,5% na semana passada e o ETF ARK Genomics (ARKG) caiu mais de 1%.

Ações perto de pontos de compra

As ações da Uber estão se consolidando há várias semanas e os investidores podem considerar um piso prático e plano com um ponto de compra de 82,14. As ações subiram 5,5% esta semana, para 80,23, recuperando-se de uma sequência de 10 semanas. Os investidores podem usar a alta de quinta-feira de 81,23 como uma ligeira entrada inicial.

As ações da Eli Lilly também têm uma base plana da Fox com um ponto de compra de 800,78. As ações da LLY encontraram recentemente suporte na média móvel de 21 dias. Ações subiram 2,1% para 770,30

As ações da CrowdStrike subiram 3,8% na semana passada, para 327,58, quebrando uma alta de 10 semanas. As ações de segurança cibernética estão sendo negociadas em torno da linha de 21 dias, mas com duas grandes exceções. Pep. 21 As ações caíram muito Redes Palo Alto (PANW) foi vendido, mas se recuperou rapidamente. As ações testaram novamente a linha de 50 dias em 5 de março, pouco antes dos lucros. As ações subiram em 6 de março após os resultados, mas reduziram os ganhos. Um movimento acima da máxima de 15 de fevereiro de 338,45 seria uma entrada.

Ações de IA

As ações da Nvidia subiram 7,34%, para 942,89, seu 11º ganho semanal consecutivo, atingindo um recorde na sexta-feira. Na noite de segunda-feira, o líder em chips de IA revelou seu mais recente processador de IA. O chip Blackwell tem velocidades muito mais rápidas, mas pode ser caro. E muitos analistas aumentaram as metas de preços das ações do NVDA para 1.000 ou mais.

As ações da Broadcom subiram 9,55%, para 1.353,47, saindo de sua linha de 50 dias e 10 semanas. Pode ter havido uma pequena oportunidade de comprar AVGO, mas agora foi ampliada. A Broadcom se reuniu em seu próprio evento de IA na quarta-feira.

As ações da Micron subiram 18,2%, para 110,21, um recorde. A empresa de chips de memória registrou um lucro surpreendente e subiu, citando o crescimento relacionado à IA.

As ações da Microsoft subiram 3%, para 428,74. A empresa de tecnologia Dow revelou PCs Surface AI e exibiu a funcionalidade do copiloto em seu evento “Nova Era do Trabalho” na quinta-feira. As ações da MSFT ainda estão dentro da faixa de 420,83 pontos de compra. Ele também tem uma faixa de impostos de 10 semanas.

O que fazer agora

A recuperação do mercado teve uma semana forte com grandes notícias positivas, com várias ações de vários setores emitindo sinais de compra.

Os investidores podem aproveitar essas oportunidades, especialmente se tiverem reduzido recentemente a exposição. Mas este não é o momento para aumentar agressivamente a exposição. Vá além de alguns nomes de IA e faça novas compras gradualmente.

Não compre ações estendidas, jogos quentes de inteligência artificial.

Certifique-se de trabalhar essas listas de observação para ações e sistemas acionáveis. Você precisa encontrar os melhores nomes possíveis com antecedência e estar pronto para atacar quando eles acionarem suas entradas.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson nos tópicos @edcarson1971 e no X/Twitter @IBD_ECarson.

