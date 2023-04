Duas pessoas foram mortas em bombardeio ucraniano em uma aldeia russa, disse o governador local

(CNN) Posteriormente, dois civis morreram em um vilarejo na região de Bryansk, na Rússia. bombardeio ucranianoSegundo um governador local.

O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse em uma mensagem em seu canal no Telegram no domingo que um ataque “infelizmente matou dois civis”.

Um prédio residencial foi completamente danificado, enquanto outras duas casas foram parcialmente danificadas, disse ele.

“As equipes de resposta continuam trabalhando no local”, acrescentou Bogomas.

A notícia vem em meio a avisos da Ucrânia de que os preparativos para uma contra-ofensiva na primavera, que muitos especialistas acreditam, estão quase completos. momento chave Em conflito.

Bogomaz culpou as forças armadas ucranianas pelos ataques em Bryansk, que, segundo ele, atacaram prédios residenciais no vilarejo de Suzemka, no distrito de Syzemsky.

A região de Bryansk faz fronteira com a Ucrânia ao sul e com a Bielorrússia a oeste.

Um vídeo postado no canal Telegram de Bogomas mostra pessoas saindo do prédio danificado à noite.

Uma pessoa no vídeo pode ser ouvida dizendo: “Eles puxaram uma mulher para fora. Eles ainda estão verificando um bebê. Não tenho certeza. Terrível”.

A CNN não verificou o vídeo de forma independente.