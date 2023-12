A estrela de 'The Full Monty', Tom Wilkinson, morre aos 75 anos

Tom Wilkinson, um ator aclamado no palco britânico, tornou-se um talentoso ator e ator coadjuvante na meia-idade e uma estrela coadjuvante em uma série de filmes aclamados e aclamados na América, incluindo “The Full Monty”, “Eternal Sunshine of the Impecável”. Mind” e “Shakespeare in Love” morreram no sábado. Ele tem 75 anos.

Ele morreu repentinamente em casa, disse seu agente em comunicado. Não forneceu outros detalhes.

Senhor. Wilkinson pode não ser conhecido pelo nome por muitos espectadores americanos, mas ele usou essa obscuridade a seu favor, evitando a tipografia e, em vez disso, desempenhando de forma convincente uma variedade de papéis. Alguns deles ainda são memoráveis.

Ele recebeu indicações ao Oscar por suas atuações no thriller jurídico “Michael Clayton” (2007) e no drama “In the Bedroom” (2001), uma reviravolta incomum para um protagonista de cinema. Ele divertiu o público não só em “The Full Monty” (1997), mas também na comédia “The Best Exotic Marigold Hotel” (2011).

Além de “Shakespeare Apaixonado” (1998), seus outros filmes de grande sucesso incluem “Batman Begins” (2005) e “A Hora do Rush” (1998), em ambos os filmes ele interpretou vilões gananciosos.