Taylor Swift tira selfie com o príncipe William, George e Charlotte em show em Wembley – notícias reais

A Família Real assiste ao sobrevôo do Trooping the Color da varanda do Palácio de Buckingham.

Receba um e-mail gratuito com manchetes matinais com notícias de nossos correspondentes em todo o mundo Inscreva-se para receber nosso e-mail gratuito Morning Headlines

Taylor Swift tirou uma selfie com o Príncipe William e seus filhos enquanto eles comemoravam seu 42º aniversário em seu primeiro show da Eras Tour no Estádio de Wembley.

O cantor do Príncipe de Gales acessou sua conta oficial do Instagram no sábado para compartilhar uma foto sua posando com o Príncipe George e a Princesa Charlotte, agradecendo à estrela por uma “ótima noite”.

A estrela do herdeiro do trono foi filmada dançando a música Deixar pra lá Ele comemorou seu 42º aniversário diante de quase 90 mil fãs no local em Londres na sexta-feira. O Independente O proprietário da filmagem foi abordado.

Enquanto isso, a Princesa de Gales compartilhou uma mensagem comovente para marcar o aniversário de seu marido.

Levando para as contas oficiais de mídia social do Kensington Royal, ela também compartilhou uma nova foto do herdeiro do trono brincando em uma praia com seus três filhos pequenos.

Kate escreveu: “Feliz aniversário, pai, todos nós te amamos muito!

A postagem foi feita depois que Kate fez sua primeira aparição pública do ano na varanda do Palácio de Buckingham no Trooping the Color no fim de semana passado.