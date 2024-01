A rainha dinamarquesa Margrethe anunciou sua abdicação surpresa após 52 anos no trono

A Rainha Margarida II faz um discurso de Ano Novo e anuncia sua abdicação no Castelo de Amalienborg, palácio de Cristão IX em Copenhague, no domingo, 31 de dezembro de 2023.





Num movimento surpreendente, a Rainha Margrethe II da Dinamarca anunciou que abdicará no início de 2024, após mais de cinco décadas no poder.

Margrethe, de 83 anos, disse no seu tradicional discurso de Ano Novo, transmitido pela televisão dinamarquesa, que entregaria o trono ao seu filho, o príncipe herdeiro Frederik.

Ele citou uma cirurgia nas costas em fevereiro de 2023, o que pensa sobre o futuro.

“Em duas semanas serei Rainha da Dinamarca durante 52 anos”, disse ela.

“Esse tipo de quantia deixaria marcas em qualquer pessoa – até em mim! O tempo cobra seu preço e o número de “doenças” aumenta. Não se pode empreender tanto quanto se conseguiu no passado”, acrescentou.

“Fiz uma extensa cirurgia nas costas em fevereiro deste ano”, disse ele. “Tudo correu bem, graças aos profissionais de saúde qualificados que cuidaram de mim. Inevitavelmente, a mudança suscitou reflexões sobre o futuro – se seria o momento certo para transferir a responsabilidade para a próxima geração.

“Decidi que agora é o momento certo”, disse ele.

“Em 14 de janeiro de 2024 – 52 anos depois do meu amado pai – deixarei o cargo de Rainha da Dinamarca. Entregarei o trono ao meu filho, o Príncipe Herdeiro Frederik.

A Rainha Margarida II ascendeu ao trono em 14 de janeiro de 1972, após a morte do Rei Frederico IX.

Após a morte da Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha no ano passado, Margrethe tornou-se a monarca mais antiga da Europa.

O Príncipe Frederik ascenderá ao trono como Sua Majestade o Rei Frederik X em janeiro, informou o Gabinete do Primeiro-Ministro dinamarquês num comunicado.

Sua esposa, a princesa Mary, nascida na Austrália, é rainha consorte – a primeira australiana a ascender ao cargo.

A dupla se conheceu em um bar de Sydney durante as Olimpíadas de 2000 e seus fãs assistiram de longe quando ela se juntou à família real dinamarquesa.

A ascensão da princesa Mary ao trono garantirá muitos visitantes à cerimônia vindos de sua antiga casa em Hobart, na Tasmânia, onde ela trabalhou como executiva de vendas imobiliárias antes de conhecer o príncipe.

No dia 14 de janeiro, após a reunião do Conselho de Estado, o Primeiro-Ministro anunciará a mudança de trono no Castelo de Christiansborg.

A Rainha continuará a ser nomeada Sua Majestade após a transferência.

A família real da Dinamarca tem um papel limitado ao abrigo da constituição do país, com o poder atribuído ao parlamento. Os reis desempenham um importante papel de embaixador, além de assinarem nova legislação.

Margrethe contou com amplo apoio dos dinamarqueses ao longo de sua carreira, relata a Reuters.