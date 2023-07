Cientistas dizem que 4 de julho é o dia mais quente da Terra desde o início dos registros

Comente esta história Comente

Marte foi o dia mais quente da Terra desde pelo menos 1979, quando a temperatura média global atingiu 62,92 graus Fahrenheit (17,18 graus Celsius). De acordo com os dados Dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos EUA. Como resultado, alguns cientistas acreditam que 4 de julho pode ter sido um dos dias mais quentes da Terra em cerca de 125.000 anos, uma perigosa combinação de mudanças climáticas que causaram o aumento das temperaturas globais, a chegada do sistema El Niño e o início do verão no Hemisfério Norte. .

O aquecimento das águas oceânicas aponta para um padrão climático El Niño em desenvolvimento até 2023. Scott Dance, do Post, detalha o que isso significa para previsões futuras. (Vídeo: John Farrell/The Washington Post)

De acordo com o rastreador de calor extremo do Washington Post, 57 milhões de pessoas nos EUA foram expostas a calor perigoso na terça-feira. Ao mesmo tempo, havia a China Pego em uma onda de calor severaA Antártida estará mais quente do que o normal durante o inverno, com temperaturas chegando a 122F no norte da África. Reuters informou.

O El Nino está de volta e pronto para turbinar para climas mais extremos

A temperatura média global de terça-feira foi calculada por um modelo que usa dados de estações meteorológicas, navios, bóias oceânicas e satélites, Paolo Seppi, cientista climático do Grantham Institute de Londres, explicou em um e-mail na quarta-feira. Este sistema modelo tem sido usado para estimar as temperaturas médias diárias desde 1979.

"Este é o nosso 'melhor palpite' sobre qual era a temperatura da superfície ontem em cada ponto da Terra", disse ele.

Os registros de temperatura global baseados em instrumentos remontam a meados do século 19, mas para temperaturas anteriores, os cientistas dependem de dados proxy capturados por meio de evidências deixadas em anéis de árvores e mantos de gelo. “Esses dados sugerem que não houve tanto calor desde pelo menos 125.000 anos atrás, antes das glaciações”, disse Seppi, referindo-se ao período excepcionalmente quente entre as duas eras glaciais.

De acordo com os mesmos dados, a temperatura da última segunda-feira foi registrada em 62,62 graus Fahrenheit. Antes disso, a temperatura média mais alta registrada foi de 62,46 graus Fahrenheit medida em 14 de agosto de 2016, durante o ciclo anterior do El Niño.

Calor extremo continua para milhões de americanos, e mais está chegando

Os especialistas concordam que, a menos que sejam tomadas medidas para combater as emissões de carbono, as temperaturas continuarão a subir.

“Quando é o dia mais quente? É quando o aquecimento global, o El Niño e o ciclo anual se alinham. São os próximos meses”, disse Miles Allen, professor de ciências geossistêmicas da Universidade de Oxford, em entrevista por telefone na quarta-feira. “É um triplo.”

Inscreva-se na terça-feira–A temperatura de fuga é parcialmente explicada pela mudança climática, que está causando o aquecimento do mundo, disse Allen, acrescentando que as temperaturas globais já estão 1,25 graus Celsius (2,25 graus Fahrenheit) acima da média pré-industrial. "Está aquecendo 0,25 graus Celsius por década", disse ele. "É por isso que estamos vendo recordes sendo quebrados continuamente, não apenas uma vez."

No ano passado, um relatório de um painel das Nações Unidas com 278 especialistas em clima alertou que o planeta estava a caminho de exceder a meta globalmente acordada de manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius (2,7 Fahrenheit). Além desse limite, os cientistas temem que as pessoas sejam incapazes de se adaptar aos desastres induzidos pelo clima, como ondas de calor, fome e doenças infecciosas.

“Se quisermos limitar o aquecimento a 1,5 grau, que é a meta dos governos mundiais, temos muito pouco tempo para parar o aquecimento”, disse Allen. “Você não precisa de um modelo climático para saber disso – é apenas a distância de frenagem.”

Analisamos 1.200 possibilidades para o futuro do planeta. Estas são as nossas melhores esperanças.

Uma análise de mais de 1.200 cenários de mudanças climáticas pelo The Washington Post mostra cerca de 230 trajetórias diferentes que podem deixar a Terra abaixo de 1,5 grau Celsius até o final do século XXI. No entanto, o mundo precisa ir além de qualquer meta “líquida zero” para as emissões de combustíveis fósseis e requer melhores condições para começar a remover mais dióxido de carbono da atmosfera.

“A solução para o problema é realmente muito simples”, disse Allen: “Capture o dióxido de carbono, recupere-o onde é gerado ou da atmosfera e descarte-o no subsolo. Se fizermos isso, definitivamente usaremos muito menos combustíveis fósseis .

Nos próximos meses, os cientistas esperam mais dias de calor com o retorno do El Nino após um hiato de quatro anos. Em junho, os cientistas anunciaram que esse fenômeno – que estimula a atmosfera a reter mais calor – havia retornado.

“O recorde de temperatura global é uma combinação da variabilidade natural do clima e a tendência subjacente ao aquecimento global”, disse Seppi, acrescentando que a variabilidade natural é amplamente explicada pelo El Niño.

Esse padrão descreve como o oceano “absorve” e “libera” calor a cada poucos anos, disse Seppi. “Atualmente, estamos no ponto em que o oceano está liberando calor na atmosfera”.

"Olhando para o futuro, podemos esperar que o aquecimento global continue, então, a menos que ajamos rapidamente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para zero líquido, os recordes de temperatura serão quebrados com mais frequência", alertou Ceppi.