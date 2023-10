A nova solução da Meta para usuários

Mark Zuckerberg lançou o recurso de duas contas para WhatsApp.

Muitos escritórios corporativos adotaram o WhatsApp para suas comunicações internas, apreciando sua facilidade e conveniência. O desafio de distinguir entre conversas pessoais e profissionais persiste há algum tempo.

Num anúncio recente, Mark Zuckerberg revelou uma solução prática para este problema. Ele compartilhou uma postagem no Facebook com uma captura de tela do recurso de troca de conta do WhatsApp, com uma legenda que mostra a capacidade de gerenciar duas contas do WhatsApp no ​​mesmo aplicativo em um telefone.

A postagem foi intitulada “Alternar entre duas contas no WhatsApp. Em breve você poderá ter duas contas do WhatsApp em um telefone no aplicativo”.

Um passo postagem no blog do Facebook, Este recurso é útil para alternar entre suas contas profissionais e pessoais. Agora você não precisa sair sempre, carregar dois telefones ou se preocupar em enviar uma mensagem do lugar errado.

Como configurar uma segunda conta do WhatsApp para trabalho ou uso pessoal:

Para configurar uma segunda conta, você precisará de um segundo número de telefone e cartão SIM, ou de um telefone que aceite vários SIMs ou eSIMs.

Abra as configurações do WhatsApp, clique na seta ao lado do seu nome e clique em “Adicionar conta”. Isso permitirá que você gerencie duas contas separadas no aplicativo.

Além disso, você poderá personalizar suas configurações de privacidade e notificação para cada uma dessas contas.

Aviso para usuários do WhatsApp:

Nesta postagem do blog, a empresa alertou os usuários: “Como lembrete, use apenas o WhatsApp oficial, não baixe imitações ou versões falsas para obter mais contas no seu telefone. Usar o WhatsApp oficial manterá suas mensagens seguras e privadas”.