Liderança da CNN sob fogo após prefeitura ‘desastrosa’ de Trump

A transmissão em horário nobre da CNN de uma dura prefeitura com Donald Trump na quinta-feira provocou um tsunami de críticas de dentro e fora da rede – e novas perguntas sobre como a mídia lidará com o desafio de cobrir a série de mentiras do candidato republicano. Nas eleições de 2024.

Durante o 70 Minutes ao vivo na noite de quarta-feira no St. Anselm College em New Hampshire, o ex-presidente repetidamente se esquivou ou zombou das perguntas do moderador da CNN, Kaitlan Collins. Ele dobrou as falsas alegações de que uma “eleição fraudulenta” levou à sua expulsão em 2020, e o escritor E. Jean se referiu a Carroll, que ganhou seu processo contra ele por difamação e agressão, como um “maluco” para aplausos e risos. Do público, formado por eleitores republicanos locais.

Quando Collins o pressionou sobre o motivo de ter removido documentos confidenciais da Casa Branca, ele respondeu: “Você é uma pessoa terrível.”

O ex-presidente Donald Trump chamou a âncora da CNN Caitlan Collins de “uma pessoa desagradável” durante um evento na prefeitura de 10 de maio em New Hampshire. A multidão aplaudiu. (Vídeo: CNN)

“Desastre previsível” O ex-executivo de notícias da rede de televisão Mark Lukasiewicz escreveu, parte de um coro de críticos de mídia e observadores políticos que lamentavam o espetáculo que presenciavam. “Viva empregos falsos. Uma multidão amigável do MAGA continua rindo, aplaudindo as piadas de Trump… e o moderador não consegue acompanhar o ritmo das mentiras AR-15.”

Em um momento em que a CNN está lutando para reverter o declínio da audiência, as avaliações da transmissão foram decepcionantes, com a Nielsen relatando apenas 3,1 milhões de telespectadores no total. Isso foi um impulso maior do que a transmissão regular das 20h da CNN, mas menos espectadores do que a prefeitura da CNN com o presidente Biden no verão passado (3,7 milhões) e seis prefeituras anteriores de Trump hospedadas pela Fox News – questionando a CNN e o poder de atração de Trump.

O impacto mais profundo, no entanto, pode ser o dano à reputação de uma rede que há muito se promove.Nome mais confiável nas notíciasTambém levantou questões sobre as perspectivas futuras do presidente-executivo Chris Licht, que substituiu Jeff Zucker, um amigo que se tornou crítico de Trump no ano passado. READ Assassino de Nipsey Husley pega 60 anos de prisão perpétua

A CNN e jornalistas de fora da organização chamaram a prefeitura de “fracasso”.Desastre“e”O momento mais baixo da CNN.” No Twitter, as hashtags e frases BoycottCNN, DoneWithCNN e ByeCNN foram tendência na quarta-feira.

O cerne da crítica é que o formato da CNN, usado por outros candidatos ao longo dos anos, supera a obstrução de Trump e a verificação de fatos em tempo real. “Dado o controle absoluto do palco e da dinâmica da plataforma no estilo WWE, a terrível verdade é que essa decisão foi predeterminada.” twittou O veterano escritor político James Fallows. Alguns compararam o programa a um comício de campanha modificado de Trump – que a CNN às vezes exibiu ao vivo durante o ciclo de campanha de 2015-16, que Zucker Mais tarde ele se arrependeu.

Kaitlan Collins, da CNN, tentou e tentou desmascarar as mentiras eleitorais de Trump

Licht defendeu a decisão de hospedar Trump neste formato durante sua reunião matinal regular com a equipe da rede na quinta-feira.

“Eu sei que existem pessoas com opiniões [and] A reação, isso é totalmente esperado”, disse ele, de acordo com uma gravação de áudio. “E deixe-me ser o mais claro possível: você não precisa gostar das respostas do ex-presidente, mas não pode dizer que não as recebemos. … A América foi muito bem servida pelo que fizemos ontem à noite. As pessoas acordaram e sabem o que está em jogo nesta eleição ao contrário do dia anterior.

Licht elogiou o “excelente desempenho” de Collins como moderador e a chamou de “uma estrela do rock”.

No entanto, Licht foi atacado por seus próprios jornalistas. “Cometemos um erro”, disse uma pessoa no ar. “Nós o tratamos como um político normal que pode verificar a verdade. Nós dançamos em torno de um ponto de discussão.

“Deveria ter sido uma entrevista gravada onde você pudesse checá-lo”, disse um repórter da CNN, que falou como uma personalidade no ar sob a condição de anonimato para proteger relacionamentos e carreiras. “O público riu de seus comentários sobre Jean Carroll. Vergonhoso.” READ Bing disse que está removendo sua lista de espera para bate-papo com tecnologia GPT-4

Em sua reunião com a equipe, Licht defendeu as decisões que levaram a uma audiência barulhenta e partidária: “Essa também foi uma parte importante da história porque essa audiência representa uma grande parte da América. O erro que a mídia cometeu no passado é ignorar essas pessoas.

Outro funcionário, falando no contexto de evitar retaliação, sugeriu que Licht e outros executivos que autorizaram o incidente deveriam renunciar.

Isso parece um resultado improvável – por enquanto. Pelo menos publicamente, Licht tem o apoio de seu chefe, o executivo-chefe da Warner Bros. Discovery, David Zasla. Quando procurada para comentar na quinta-feira, uma porta-voz da empresa apontou para a entrevista de Zaslav na CNBC na semana passada, na qual ele apoiou seus tenentes e rejeitou algumas das críticas que surgiram depois que a prefeitura foi anunciada. (“Temos um governo dividido. Certo? Precisamos ouvir as duas vozes”, disse Zaslau na época. “Todas as vozes precisam ser ouvidas.”)

Um executivo próximo a Sasla disse que o conselho e os executivos entendem que o negócio de notícias está difícil no momento e estão dispostos a dar à CNN tempo suficiente para se firmar.

No entanto, Trump Town Hall está se preparando para ser outra decepção sob a supervisão de Lich. Apesar da programação diária da CNN e do mandato de transformar a rede em uma âncora de notícias neutra, Licht não conseguiu impedir que sua audiência caísse para mínimos históricos.

O esforço de programação de assinatura de Licht, o redesenho do programa matinal da CNN, desmoronou no mês passado com a demissão do co-apresentador Dan Lemon. Collins, uma estrela em ascensão na rede, foi transferido para as manhãs para co-apresentar no outono passado. Insiders esperam que ele seja promovido para o horário das 21h, que não tem um apresentador permanente desde que a CNN demitiu Chris Cuomo em dezembro de 2021. E uma pessoa próxima da decisão disse que a polêmica da prefeitura não vai mudar. Licht planeja para ela.

O boletim informativo diário da CNN, Reliable Sources, foi contundente em sua avaliação do evento de quarta-feira. “É difícil ver como a América foi beneficiada pela exibição de mentiras transmitidas pela CNN na noite de quarta-feira”, escreveu o repórter Oliver Darcy na noite de quarta-feira. READ Recuperação da recuperação do mercado: Dow Jones Futures

Mas o painel de analistas e comentaristas da CNN foi ao ar na quarta-feira para avaliar o desempenho de Trump na prefeitura (“Não temos tempo suficiente para verificar cada mentira que ele contou”, disse o apresentador Jake Tapper) não tinha nada a dizer. É uma decisão da própria rede hospedar o fórum.

Pelo menos um dos comentaristas pagos da rede veio a público com suas objeções antes que o especial de Trump fosse ao ar. O policial do Capitólio dos EUA, Michael Fanon, que foi ferido enquanto guardava o Capitólio durante os distúrbios de 6 de janeiro de 2021, escreveu. Um artigo publicado pela Rolling Stone Isso indica o fim da programação.

“Colocá-lo no palco, respondendo a perguntas como um candidato normal que não mataria pessoas tentando acabar com a democracia que está tentando restaurar, normaliza o que Trump fez”, escreveu Fanon. “Isso passa a mensagem de que tentar mudar faz parte do processo; que a aceitação dos resultados eleitorais é uma escolha; Rejeitá-los não tem consequências na mídia ou na política ou em qualquer outro lugar.

Em uma entrevista na semana passada, o diretor político da CNN, David Salian, justificou o evento, dizendo que Trump é o favorito para a indicação republicana de 2024 e que seu status “único” como o ex-presidente duas vezes impeachment, que incitou Jan 6 motins no Capitólio não não muda a missão jornalística da rede.

“Seria difícil para você dizer [the format] “É menos revelador do que entrevistar um ao outro”, disse ele.

Salian não respondeu a um pedido de comentário na quinta-feira. “Acho que Chris capturou muito bem nossa posição esta manhã”, disse o porta-voz da CNN, Matt Dornic, por e-mail. [editorial] Reunião.”

Trump expressou satisfação com o evento. “Espero que todos tenham gostado da CNN esta noite”, escreveu ele em seu site de mídia social, Truth Social. “O público de New Hampshire foi incrível. Obrigado!”

Mas dentro da CNN, o clima era sombrio.

“Não acredito que alguém pensou que era uma boa ideia”, disse um funcionário, que também falou sob condição de anonimato para evitar repercussões na carreira. “Sou jornalista da CNN há muitos anos. Sempre me orgulho de dizer isso. Nunca tive vergonha da CNN até esta noite.