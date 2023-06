339.000 empregos foram criados apesar da alta da inflação

As contratações nos EUA aceleraram em maio, quando os empregadores criaram 339.000 empregos e o mercado de trabalho foi impulsionado por taxas de juros mais altas e inflação estável.

A taxa de desemprego, calculada a partir de uma pesquisa separada das famílias, subiu para 3,7%, ante a mínima de cinco décadas de 3,4%, informou o Departamento do Trabalho na sexta-feira. É máximo depois de outubro.

Economistas consultados pela Bloomberg estimam que 195.000 empregos foram criados no mês passado.

Além disso, os ganhos salariais de março e abril foram revisados ​​para um total de 93.000, representando contratações mais fortes no final do inverno e início da primavera do que se acreditava.

O mercado de trabalho manteve-se notavelmente firme, apesar dos aumentos agressivos das taxas de juros pelo Federal Reserve para desacelerar as contratações e o crescimento dos salários e reduzir a inflação.

Autoridades do banco central disseram em uma reunião neste mês que podem adiar um aumento de juros, mas um grande relatório de empregos de maio e dados preocupantes de inflação no final deste mês podem inviabilizar esse plano.

S&P 500

O índice de referência S&P 500 subiu 61 pontos, ou 1,4%, para 4.282 no início das negociações de sexta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 635 pontos, ou 1,9%, para 33.697. Os índices tiveram um impulso após o relatório de empregos, que, mais importante para os mercados, mostrou que os ganhos para os salários dos trabalhadores desaceleraram mesmo com o fortalecimento das contratações. Os salários são o motor da inflação.

Rendimento do Tesouro a 10 anos

Os traders esperam cada vez mais que o Fed continue sua pausa com uma alta nas taxas de juros em julho, de acordo com dados do CME Group. Isso ajudou a aumentar os rendimentos do Tesouro. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 3,63%, de 3,60% na quinta-feira. Ajuda a definir taxas para hipotecas e outros empréstimos importantes.

O rendimento do Tesouro de dois anos subiu com as expectativas de ação do banco central, subindo para 4,41% de 4,34%.

Qual é a taxa de crescimento salarial?

Em um sinal mais encorajador, apesar do frenesi de contratações no mês passado, o salário médio por hora aumentou 11 centavos, para US$ 33,44, uma queda de 4,3% em relação aos 4,4% ano a ano. O crescimento dos salários e a inflação continuam a moderar-se gradualmente.

“Os dados mostram que o crescimento do emprego continua em ritmo acelerado, mas as pressões salariais não estão crescendo”, disse Rubeela Farooqui, economista-chefe da High Frequency Economics para os EUA. Apesar dos rápidos ganhos de empregos, ele diz que o Fed deve ter um modesto aumento médio do salário para manter as taxas estáveis ​​neste mês.

Quais indústrias estão vendo o crescimento do emprego?

Os serviços profissionais e comerciais geraram 64.000 empregos. Os cuidados de saúde adicionaram 52.000; Lazer e hotelaria, setor mais atingido pela pandemia, somaram 48 mil, a maioria em restaurantes e bares; e construção, 25.000. O governo criou 56.000 empregos, principalmente em empresas estaduais e locais.

O setor manufatureiro, que contraiu por seis meses consecutivos, cortou 2.000 empregos.

O crescimento do emprego geralmente desacelerou nos últimos meses, à medida que as taxas de juros aumentaram e os temores de recessão aumentaram, mas os números têm sido voláteis. Frustradas com a escassez de mão de obra relacionada à pandemia, as empresas continuam demitindo funcionários e reduzindo as demissões. O clima excepcionalmente quente impulsionou o crescimento do emprego nos últimos meses.

Os empregadores registraram uma alta histórica de 10,1 milhões de empregos em abril, ante 9,7 milhões no mês anterior e revertendo uma tendência recente de desaceleração, informou o Partido Trabalhista nesta semana. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que deixaram seus empregos caiu para o nível mais baixo em dois anos, um sinal de que os trabalhadores estão menos confiantes de que podem trocar de emprego por maiores aumentos salariais, um desenvolvimento positivo da perspectiva do banco central.

A Homebase, que fabrica software de planejamento de força de trabalho para pequenas empresas, disse no mês passado que os salários caíram pela primeira vez desde 2021.

Embora a escassez de trabalhadores esteja se tornando escassa para os empregadores, ela está diminuindo em grande parte dos EUA, à medida que os americanos voltam ao trabalho como americanos marginalizados pelo filtro da pandemia. Mas as empresas ainda estão lutando para encontrar trabalhadores, normalmente trazendo-os no início do ano, antes da temporada de contratações da primavera, deixando uma oferta menor de mão-de-obra e desacelerando o crescimento de empregos em maio, segundo o Goldman Sachs.

A empresa de pesquisa diz que as contratações aumentarão novamente em junho, à medida que estudantes do ensino médio e universitários procuram empregos de verão.

Outro fator que pesou nos ganhos salariais de maio foram os padrões de crédito bancário mais rígidos após o colapso de vários bancos regionais atingidos por corridas aos depósitos. Indústrias como restaurantes e hotéis dependem de crédito para pagar trabalhadores. O Goldman estima que padrões de crédito mais rígidos poderiam reduzir o crescimento do emprego em cerca de 25.000.