Ator de ‘The Walking Dead’ tem 28 anos – Variety

Boas fotos

Johnson Panettiere, que apareceu em “The Walking Dead” e “Ice Age: The Meltdown” e é irmão do ator Hayden Panettiere, morreu no domingo em Nova York. Ele tem 28 anos.

O representante de Hayden, Casey Kitchen, confirmou a morte CNN.

Panettiere é lembrada por seu trabalho em “The Walking Dead”. Produtores de The Walking Dead na Valhalla Entertainment Ele comemorou a estrela no Twitter. Você deve se lembrar de Johnson como ‘Casper’ em ‘The Calm Before’ na 9ª temporada de #TheWalkingDead. Ele fará muita falta. Toda a família #TWDF está pensando na família Panettiere agora.

Os créditos de Panettiere também incluem “The Last Day of Summer”, “Even Stevens”, “The X’s”, “The Forger”, “The Martial Arts Kid”, “Summer Forever” e “Love and Love Not”. Panettiere co-estrelou com sua irmã no filme de 2004 “Tiger Cruise”. Seus primeiros créditos incluem dublagem em “Midori’s Nintendoland Bakery”, “Grand Central Bennett’s” e “Blue’s Clues”.

Ator “Aah! Roach!”, que está em pós-produção. Ele está programado para trabalhar em “American Game”, que está em produção, “Horse”, que está em pré-produção, e “Justice Angel”, que está em desenvolvimento.

A atriz Alison Stoner (“Step Up”, “Phineas e Ferb”, “Camp Rock”) compartilhou uma homenagem à estrela no Instagram. “Te amo. Espero que esteja em paz. //Te amo, Hayden. Sinto muito por sua perda irreparável. Pensando em sua família e comunidade. // Continue verificando uns aos outros”, disse Stoner na legenda .

Panettiere nasceu em 25 de setembro de 1994 em Palisades, NY

O ator deixa sua irmã e seus pais Leslie Vogel e Alan “Skip” Panettiere.