Ataque com míssil Houthi em navio de carga mata três, diz militar dos EUA

Por Tom Spender, Joshua Cheatham e Frank Gardner

BBC Notícias

6 de março de 2024, 14h02 GMT Atualizado há 1 hora

legenda da imagem, Uma foto do navio de carga foi divulgada pelo Comando Central dos EUA

Autoridades dos EUA dizem que um ataque com mísseis Houthi a um navio de carga no sul do Iêmen matou três tripulantes – as primeiras mortes em ataques do grupo a navios mercantes.

O True Hope, com bandeira de Barbados, foi abandonado e à deriva com fogo a bordo após o ataque.

Foi atingido no Golfo de Aden por volta das 11h30 GMT, disseram os militares dos EUA.

Os Houthis dizem que os seus ataques foram realizados em apoio aos palestinos na guerra em curso entre Israel e o Hamas em Gaza.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM), que supervisiona as operações no Oriente Médio, disse que três pessoas foram mortas e pelo menos outras quatro ficaram feridas, incluindo três gravemente.

“Estes ataques imprudentes dos Houthis perturbaram o comércio global e ceifaram a vida de marítimos internacionais”, publicou nas redes sociais.

Num comunicado, o grupo pró-Irã disse que o grupo True Faith ignorou os avisos da marinha Houthi.

A embaixada britânica no Iêmen disse que as mortes dos marinheiros foram uma “consequência triste, mas inevitável, do disparo imprudente de mísseis dos Houthis contra navios internacionais” e pediu o fim dos ataques.

Autoridades americanas e britânicas relataram anteriormente duas mortes e seis feridos.

O navio tinha uma tripulação de 20 pessoas, incluindo um indiano, quatro vietnamitas e 15 filipinos. Três guardas armados – dois do Sri Lanka e um do Nepal – estavam a bordo.

O ataque ocorreu 50 milhas náuticas (93 km) a sudoeste de Aden, no Iêmen, disse um porta-voz dos proprietários e administradores do navio em um comunicado.

Após o ataque, a TV Al-Masira, dirigida pelos Houthi, informou na noite de quarta-feira que dois ataques aéreos liderados pelos EUA tiveram como alvo o aeroporto internacional na cidade portuária de Hudaydah, no Mar Vermelho, controlada pelos Houthi.

De acordo com a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), True Hope foi saudada na rádio VHF por um grupo que se autodenomina “Marinha do Iêmen”.

Os navios próximos relataram então um barulho alto e uma enorme nuvem de fumaça.

O UKMTO disse que o True Confidence foi atingido e danificado, e navios da Aliança Marítima Internacional liderada pelos EUA apoiavam o navio e sua tripulação.

O Centro de Segurança Marítima do Chifre da África (MSCHOA) da União Europeia disse que novas operações de resgate e recuperação estavam em andamento.

Os Houthis disseram em seu comunicado que o True Hope era um “navio dos EUA”, mas um porta-voz disse que o navio “não tinha nenhuma conexão atual com nenhuma entidade dos EUA”.

Uma porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que Washington continuaria a responsabilizar os Houthis e que os governos de todo o mundo deveriam fazer o mesmo.

“Os Houthis continuam a realizar estes ataques imprudentes, sem se preocupar com o bem-estar dos civis inocentes que passam pelo Mar Vermelho, e agora, infelizmente e tragicamente, mataram civis inocentes”, disse Matthew Miller.

“Condenamos os ataques imprudentes e indiscriminados dos Houthis ao transporte marítimo global e eles devem parar”, disse o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Lord Cameron.

“Continuaremos a defender a liberdade de navegação e a respaldar as nossas palavras com ações”, publicou ele nas redes sociais.

A True Confidence é propriedade da True Confidence Shipping SA, registada num endereço na Libéria e operada pela Third January Maritime Limited na Grécia, afirmaram as duas empresas num comunicado.

No entanto, anteriormente era propriedade da Oaktree Capital Management, com sede nos EUA, informou a AP. Oaktree se recusou a comentar com a AP.

O graneleiro navegava de Lianyungang, na China, para Jeddah, na Arábia Saudita, segundo os dados, e transportava uma carga de produtos siderúrgicos e caminhões, disse um porta-voz.

Depois de quase quatro meses de ataques de drones e mísseis por parte dos Houthis contra navios no Golfo de Aden e no Mar Vermelho, um ataque mortal pode ser inevitável, disse a embaixada britânica.

Uma força-tarefa naval liderada pelos EUA na região tem abatido muitos destes mísseis e drones, mas há demasiados para destruir cada um deles.

Os Houthis parecem ter um suprimento inesgotável deles. Põe em causa a eficácia de uma campanha de ataques aéreos liderada pelos EUA contra locais de lançamento Houthi, depósitos de munições e posições de comando e controlo.

Agora que os ataques Houthi se tornaram mais mortíferos, há apelos para intensificar a retaliação contra eles, expandindo o leque de alvos no Iémen. Mas a situação humanitária em Gaza corre o risco de agravar-se numa região já tensa.

Os Houthis dizem que estão a realizar o ataque em apoio aos palestinos. Os EUA, o Reino Unido, o Bahrein e muitos outros países exigiram o fim imediato dos ataques Houthi aos navios.

Na terça-feira, as forças dos EUA abateram um míssil balístico e três drones no USS Carney, um contratorpedeiro ao largo do Iémen, seguidos por três mísseis antinavio e três drones marítimos.

Enquanto isso, a Marinha indiana ajudou na segunda-feira a apagar um incêndio a bordo do navio porta-contêineres MSC Sky II, que disse que seu operador foi atingido por um míssil que causou um pequeno incêndio e não ficou ferido.

No domingo, o cargueiro Rubimar, com bandeira de Belize, afundou no Mar Vermelho, duas semanas depois de ter sido atingido por mísseis disparados pelos Houthis. Foi o primeiro navio a ser afundado desde o início dos ataques Houthi, em novembro.

Quando atacado, Rubimar estava perto do estreito de Bab al-Mandab, que liga o Golfo de Áden ao Mar Vermelho. A tripulação foi resgatada e o navio lentamente começou a entrar na água.