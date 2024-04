Indicações ao Tony 2024: as maiores críticas e surpresas

É por isso que frequentemente defendemos aqui uma nova categoria de grupos de homenagem. Actors' Equity, o sindicato nacional que representa atores e diretores de palco, vai além com um prêmio anual para o coro da Broadway. Dos 23 musicais que estrearam nesta temporada, 21 valeram a pena; O vencedor será anunciado no dia 15 de junho – aparentemente, um dia antes do Tonys.

As mulheres estão na vanguarda do movimento.

Na história da premiação, apenas 10 mulheres ganharam prêmios de direção, a partir de 1998. Esse número parece destinado a aumentar este ano, com sete das dez vagas de direção ocupadas por mulheres. Anne Kaufman, Lila Neugebauer e Whitney White são indicadas para melhor direção de peça, e Maria Friedman, Lee Silverman, Jessica Stone e Tanya Taymor (sobrinha de Julie Taymor, a primeira mulher a vencer por uma trilha musical) são apresentadas. Polêmica para Melhor Direção de Musical

Ame, respeite, ignore.

O comitê de indicação ao Tony disse “sim” a duas duplas de atores que interpretam personagens casados: Brian D’Arcy James e Kelly O’Hara, como amantes abandonados pelo álcool em “Days of Wine and Roses”, e Marion Plunkett e Dorian Harewood. como os idosos em “The Notebook”. O casal luta contra a demência. Mas os shows não tiveram o mesmo amor. “Days of Wine and Roses” recebeu indicação para a música e “The Notebook” para o livro, mas não foi indicado para Melhor Composição. Acho que nem sempre você pode ter seu bolo de casamento e comê-lo também.

Boas-vindas calorosas ao 'Cabaret'.

O renascimento crepuscular de Rebecca Frecknall de “Cabaret” de Kander e Ebb foi celebrado quando estreou no West End em 2021, ganhando sete prêmios Olivier. Mas sua transferência para a Broadway recebeu uma resposta mais discreta. (“Uma tentativa equivocada de reviver o programa quebra suas costelas”, escreveu o New York Times.) Então, quem se importa? Não os indicados ao Tony, que reconheceram o show com uma indicação de melhor revival de um musical, o elenco – Eddie Redmayne, Gayle Rankin, Pep Neuwirth e Steven Scheibel – em todas as quatro categorias.

'The Wiz' não tem estrada de tijolos amarelos.

O aguardado revival foi um dos primeiros sucessos da primavera, mas os indicados ao Tony seguiram o exemplo da crítica, e não do público, que tinha pouco a dizer sobre o visual, o roteiro e as performances do programa. “The Wiz”, que ganhou sete prêmios Tony quando estreou na Broadway em 1975, não recebeu uma única indicação desta vez.