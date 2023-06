Assista SpaceX lançar um navio de carga Dragon para a estação espacial em 5 de junho após um atraso de 2 dias

Atualizado em 5 de junho: SpaceX atrasou sua missão de carga CRS-28 Hoje (5 de junho) às 11h47 EDT (1547 GMT) Devido aos fortes ventos na zona de recuperação de foguetes. O lançamento de domingo foi agendado quatro horas após outro lançamento do SpaceX Falcon 9 de 22 satélites V2 Starlink de uma plataforma próxima na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Após um atraso de dois dias devido ao clima, a SpaceX lançará sua 28ª missão de carga para a Estação Espacial Internacional na segunda-feira (5 de junho) com a NASA, e você poderá assistir à ação ao vivo.

A SpaceX Um foguete Falcon 9 está programado para lançar uma cápsula robótica de carga Dragon em direção ao observatório orbital na segunda-feira. 11h47 EDT (1547 GMT) Do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida. O lançamento foi originalmente agendado para sábado (3 de junho), mas a SpaceX anunciou um atraso de 24 horas nas primeiras horas da manhã, dizendo “para permitir mais tempo para os preparativos do veículo e para o clima melhorar”. Atualização do Twitter. No domingo (4 de junho), a SpaceX anunciou Mais um dia atrasadocitando ventos fortes na zona de recuperação de foguetes.

Você pode assistir ao lançamento aqui, cortesia da NASA, no Space.com ou diretamente pela agência espacial da SpaceX. O webcast da SpaceX começará 20 minutos antes da decolagem. Não há garantia Dragão No entanto, ele sairá do papel a tempo; Na verdade, há 40% de chance de o clima de segunda-feira não cooperar. Se o lançamento não acontecer na segunda-feira, a próxima chance virá Quarta-feira (7 de junho) às 11h01 EDT (1501 GMT).

O falcão 9 A Dragon levará a cápsula não tripulada em um caminho orbital até o ponto de encontro da Estação Espacial Internacional (ISS). Após a separação do estágio, o primeiro estágio do Falcon 9 realizará uma queima de impulso e pousará no droneship autônomo da SpaceX, A Shortfall of Gravitas, que ficará estacionado no Oceano Atlântico.

Cargo Dragon gastará mais de 40 horas em um curso de interceptação Estação Espacial Internacional . Você pode assistir ao acoplamento da cápsula com o laboratório em órbita aqui no Space.com, quando chegar a hora.

A Dragon levará alguns milhares de quilos de equipamentos de reconhecimento científico e suprimentos para a tripulação da estação. Um lançamento atrasado da Northrop Grumman Cygnus O veículo de reabastecimento da ISS, NG-19, levou a NASA a transferir parte da carga dessa missão para a Dragon, para não esgotar muito o cache da estação espacial.

A SpaceX agora pretende lançar a missão de carga CRS-28 para a NASA em 5 de junho às 11h47 EDT (1547 GMT). (Crédito da imagem: SpaceX)

Durante uma coletiva de imprensa prévia na terça-feira (30 de maio), o cientista-chefe da ISS da NASA, Kirt Costello, disse que o CRS-28 “compensa o atraso em levar nosso veículo NG Cygnus à estação. Portanto, estamos enviando muitos. Equipes de logística adicionais continuam a entregá-los à tripulação até o final do ano.” .”

A pesquisa científica a bordo do CRS-28 reabastece a ISS com novos experimentos e suprimentos para mais de 30 missões. Demonstração da tecnologia CLINGER para sistemas de ancoragem de estações espaciais autônomas, Microgravidade Novos experimentos científicos sendo realizados nesta missão incluem mutação induzida de DNA de telômeros e pesquisa de descarga de tempestade de energia azul.

Meia duzia cubos O CRS-28 também está a bordo do Dragon, todos, exceto um, são projetos administrados por estudantes do programa Canadian CubeSat da Agência Espacial Canadense. A Sexta Corporação Aeroespacial é afiliada ao Laboratório de Pesquisa da Força Aérea e ao Comando de Sistemas Espaciais. Chama-se Moonlighter e hospedará um desafio de hacking de segurança cibernética baseado no espaço.

O CRS-28 também carrega o próximo par de iROSAs (International Space Station Roll Out Solar Arrays), que são conectados aos painéis solares existentes da ISS para aumentar os requisitos de energia da estação. Eles serão removidos da fuselagem do Dragon usando o braço robótico da estação e depois instalados pelos astronautas da NASA em dois períodos. caminhadas espaciais . Uma vez operacional, um conjunto completo de iROSAs aumentará o fornecimento de energia do laboratório orbital em 20% a 30%.

O Cargo Dragon da SpaceX foi projetado para ser um veículo reutilizável e entregará amostras científicas de mais de 34 sondas no final de sua estada na ISS. Como sua tripulação, o Cargo Dragon volta à terra para mergulhos suaves no oceano, assistidos por pára-quedas.