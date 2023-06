Zelensky diz que medidas contra-ofensivas estão em andamento contra a Rússia Notícias da Guerra Rússia-Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que seu país está realizando operações de contra-ofensiva contra as forças russas invasoras, mas se recusou a dar mais detalhes.

O líder ucraniano fez os comentários em uma entrevista coletiva em Kiev no sábado, depois de visitar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Ele estava respondendo a uma pergunta sobre o presidente russo, Vladimir Putin, ter dito um dia antes que a contra-ofensiva da Ucrânia havia começado e que as forças ucranianas estavam sofrendo “perdas significativas”.

Zelensky disse: “Operações de contra-ofensiva e defensiva estão em andamento na Ucrânia. Não vou falar sobre em que estágio ou estágio eles estão.

“Estou em contato com os comandantes de nossas diferentes direções todos os dias”, acrescentou, citando os nomes de cinco dos principais líderes militares da Ucrânia.

“Todo mundo é positivo. Envie isto para Putin.

Autoridades ucranianas de alto escalão não chegaram a declarar uma contra-ofensiva em grande escala, embora alguns analistas ocidentais digam que houve combates pesados ​​e o uso de tropas de reserva.

Em seu discurso de vídeo tarde da noite, Zelensky ofereceu poucos detalhes enquanto instava as tropas a continuar lutando.

“Obrigado a todos aqueles que estão mantendo seus postos e todos aqueles que avançaram”, disse ele, citando as frentes leste e sul, onde os combates são intensos.

Funcionários civis da Ucrânia disseram que suas forças repeliram ataques inimigos em torno de Bakhmut e Maringa, locais de intensos confrontos no leste. As forças russas, disse, “continuam a sofrer pesadas perdas que tentam esconder”.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, deixou claro em um telegrama que os militares não farão nenhuma declaração até que a situação do campo de batalha esteja clara.

“Pergunte a si mesmo… Estou pronto para receber informações sobre a libertação desta ou daquela cidade, não quando nossas tropas entrarem, mas quando tiverem estabelecido uma fortaleza?” Ela escreveu.

A Ucrânia disse há meses que planeja uma contra-ofensiva significativa para retomar o território controlado pela Rússia no sul e no leste. Mas agora está impondo um estrito silêncio operacional e negou ter lançado uma grande operação.

Devido à escassez de relatórios independentes da linha de frente, é difícil avaliar o estado dos combates.

Atividades ‘significativas’

Enquanto isso, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Ucrânia realizou operações “significativas” em várias áreas do leste e do sul nas últimas 48 horas, e que as defesas russas foram violadas em vários lugares.

“Em algumas áreas, as forças ucranianas podem ter feito um bom progresso e penetrado na primeira linha de defesa russa. Em outras, o progresso ucraniano tem sido lento”, afirmou, acrescentando que o desempenho dos militares russos foi misto.

“Alguns [Russian] “As unidades estão conduzindo operações de defesa de manobra credíveis, enquanto outras recuaram em algumas interrupções, em meio a relatos crescentes de baixas russas à medida que os russos recuam através de seus próprios campos minados”, afirmou.

Espera-se que a contra-ofensiva da Ucrânia use milhares de soldados treinados e equipados pelo Ocidente, mas a Rússia construiu fortes fortificações em território ocupado, enquanto Kiev carece de domínio.

Patrick Bury, especialista em segurança e defesa da Universidade de Bath, no Reino Unido, disse à Al Jazeera que a contra-ofensiva pode ser um “jogo longo” e que suas operações iniciais seriam “a parte mais sangrenta para os ucranianos”.

“É improvável que vejamos um progresso rápido como vimos em Kharkiv em setembro, onde, por exemplo, os ucranianos, com a ajuda de inteligência amiga, conseguiram identificar onde havia unidades russas cansadas e decrépitas e estavam se movendo passar por eles. Isso não vai acontecer”, disse ele.

“Os russos tiveram meses para preparar ofensivas substanciais, que eram … posições defensivas com trincheiras, bunkers, campos minados, projetados, em particular, para enviar atacantes para zonas de matança.”

Os ucranianos podem sofrer “pesadas baixas” durante o ataque.

“Defender é muito fácil: você conhece o chão, sabe qual é o plano, ‘eu vou segurar essa posição até eles chegarem aqui, depois eu volto aqui, e aí aquela outra posição vai para me apoiar'”, disse Bury.

“É muito fácil para os defensores, como os ucranianos descobriram no ano passado quando estavam defendendo. É muito difícil para os atacantes”, acrescentou. “Sim, você tem alguma preparação de inteligência, mas não sabe onde está tudo; é novo para você, o terreno e você leva um tiro tentando avançar, então é muito difícil para eles.

O sul é visto como uma prioridade estratégica chave para um esforço ucraniano que visa recapturar a maior usina nuclear da Europa e cortar uma ponte de terra russa para a península ocupada do Mar Negro, separando as forças russas.

Os combates lá atraíram atenção renovada após a destruição na terça-feira da barragem de Kagovka, controlada pelos russos, no rio Dnipro.

A inundação da barragem rompida forçou milhares a fugir de suas casas e provocou temores de desastres humanitários e ambientais. A Ucrânia afirma que a Rússia destruiu a barragem. Moscou acusa Kiev de atirar.

Trudeau foi o primeiro líder estrangeiro a visitar a Ucrânia após o rompimento da barragem, oferecendo apoio monetário, militar e moral.

O Canadá prometeu 500 milhões de dólares canadenses (US$ 375 milhões) em nova ajuda militar, além dos 8 bilhões de dólares canadenses (US$ 6 bilhões) que já forneceu desde o início da guerra em fevereiro de 2022 e anunciou outros 10 milhões de dólares canadenses (US$ 7,5 bilhões). m). ) para assistência humanitária no socorro às inundações.

Trudeau disse que o colapso da barragem foi um “resultado direto da guerra da Rússia”, mas não culpou diretamente Moscou.

Em outros desenvolvimentos, o governo do Reino Unido disse que forneceria 16 milhões de libras (US$ 20 milhões) em ajuda humanitária às vítimas das enchentes.

Grande parte do dinheiro passa por organizações internacionais como a Cruz Vermelha e as Nações Unidas. O Reino Unido envia barcos, filtros de água comunitários, canos de água e pernaltas para a Ucrânia.

Enquanto isso, o chanceler alemão Olaf Scholz disse no sábado que quer continuar conversando com Putin e planeja fazê-lo novamente “em breve”.

Scholz falou com Putin várias vezes por telefone desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia no ano passado.

O presidente disse que a base para uma “paz justa” entre a Rússia e a Ucrânia é a retirada das tropas russas.

“Tem que ser entendido”, disse ele.