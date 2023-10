Rangers vs. Rays, pontuações de curinga, programação

Depois de vencer a abertura do wild card, Texas Rangers, Minnesota Twins, Arizona Diamondbacks e Philadelphia Phillies podem avançar para a série da divisão com vitórias hoje.

O Tampa Bay Rays tenta se recuperar de uma derrota por 4 a 0 para o Rangers diante de uma pequena torcida em um dia agitado em uma das cabeçadas quádruplas. Enquanto isso, os Twins quebraram uma seqüência de 18 derrotas consecutivas na pós-temporada com uma vitória sobre o Toronto Blue Jays.

Na Liga Nacional, os Milwaukee Brewers perderam para os Diamondbacks depois de assumirem a liderança. Por último, os Phillies venceram o Miami Marlins por 4 a 1, atrás de uma partida dominante de Zack Wheeler.

Hoje, quatro times enfrentam o rebaixamento. Siga as manchetes quádruplas de hoje com atualizações ao vivo do USA TODAY Sports:

Texas Rangers (Nathan Ewald) contra Tampa Bay Rays (Zach Eflin) – 15h08 horário do leste dos EUA, ABC

Toronto Blue Jays (Jose Berrios) e Minnesota Twins (Sonny Gray) – 16h38 horário do leste dos EUA, ESPN

Arizona Diamondbacks (Zach Gallen) e Milwaukee Brewers (Freddy Peralta) – 19h08 horário do leste dos EUA, ESPN2

Miami Marlins (Braxton Garrett) e Philadelphia Phillies (Aaron Nola) – 20h08 horário do leste dos EUA, ESPN

O Texas conseguiu duplas RBI de Marcus Siemian e Corey Seager no sexto lugar para empurrar uma vantagem de 7-0 – 12 eliminações – de eliminar Tampa Bay na série AL wild-card.

O ataque dos Rays foi sufocado nesta temporada. Entrando na sexta entrada do jogo 2 de seu confronto wild card com o Texas Rangers, os Rays ficaram sem gols nas últimas 32 entradas da pós-temporada desde outubro passado.

É isso Entradas consecutivas sem gols nos playoffs Os Pirates tiveram uma seqüência de 29 entradas sem gols entre 1991-1992.

-Scott Bock

Quem é o Rangers Evan ‘Full Count’ Carter?

Evan Carter, que fez sua estreia na liga principal com o Texas Rangers em 8 de setembro, foi um fator importante em ambos os jogos wild card contra o Tampa Bay Rays.

No Jogo 1, ele se tornou o jogador mais jovem da história da MLB a chegar à base quatro vezes com segurança em sua estreia na pós-temporada, de acordo com o Rangers. Em 21 anos e 35 dias, Carter dobrou duas vezes e caminhou duas vezes, marcando uma das quatro corridas do Texas.

No jogo 2, ele acertou um home run de duas corridas no quarto turno para dar ao Rangers uma vantagem de 4-0.

O outfielder recebeu elogios por sua capacidade de controlar a zona de ataque. No treinamento de primavera, ele fez sete caminhadas em 18 participações em plate, ganhando o apelido de “Full Count Carter” devido à sua habilidade de trabalhar a contagem profunda.

Depois de ser selecionado na segunda rodada do draft de 2020, Carter teve uma rápida ascensão aos majors. Em 23 jogos nas ligas principais, ele teve rebatidas de 0,307 e empatou 12 rebatidas em 75 partidas em plate.

-Scott Bock

Depois de três entradas sem gols, o Rangers marcou quatro vezes na quarta, coroado pelo home run de Evan Carter contra Zach Eflin com duas eliminações.

Adolis Garcia iniciou o inning com um home run e Josh Jung acertou um triplo RBI com duas eliminações antes de Carter, de 21 anos, acertar um single por cima da parede direita do campo.

Carter jogou 23 partidas como novato durante a temporada regular, acertando cinco home run, 12 RBI e 1.058 OPS em 62 rebatidas. No jogo 1, na terça-feira, ele fez 2 a 2 com duas duplas e duas caminhadas. Carter fez sua primeira viagem para a base na quarta-feira e alcançou a base em sua primeira de seis aparições na pós-temporada na carreira com um home run.

Liderando no final do quarto, o defensor direito do Rangers, Adolis Garcia, fez um home run para o campo esquerdo de Zach Eflin para abrir o placar.

Garcia, um All-Star nesta temporada, deu um golpe épico depois de dar ao Texas uma vantagem de 1 a 0 – na esperança de fechar a série de wild card com uma vitória no jogo 2 na quarta-feira.

Foi o primeiro home run da carreira de Garcia nos playoffs, estabelecendo recordes de carreira com 39 home run e 107 RBI em 2023.

No primeiro jogo do dia, o titular do Rays, Zach Eflin, trabalhou em torno de um par de duplas – Corey Seager no primeiro inning e Josh Jung no terceiro – para manter os Rangers fora do tabuleiro.

O Texas está 0 de 4 com os corredores em posição de pontuação em três entradas – Marcus Siemian acertou uma jogada dupla com corredores na primeira e na segunda e nenhuma eliminação na terceira. Eflin eliminou Robbie Grossman com homens em primeiro e terceiro para encerrar o quadro.

O titular do Rangers, Nathan Ewaldi, tem cinco eliminações em três entradas.

Rangers na corrida

Gaios azuis em duplas

Linha de frente da noite passada O jogo curinga Brewers-Diamondbacks estava cheio de personagens familiares.

Lawrence Leavy, também conhecido como Marlins Man, sentou-se no meio Braço da jaqueta M&Ms – Um time bem conhecido nos jogos do Chicago White Sox – e Front Row Amy, uma ávida torcedora dos Brewers e detentora de ingressos para a temporada, sentou-se na primeira fila na maioria dos jogos no American Family Field por mais de uma década.

Amy é conhecida por frequentar os jogos dos Brewers, onde acerta todos os arremessos de seu placar. Ela é reconhecida por seu traje para o dia do jogo e pelo fato de permanecer parada durante todo o jogo e nunca sair do lugar.

Amy rapidamente se tornou uma sensação online e nos jogos dos Brewers, onde outros fãs costumavam abordá-la e pedir fotos. -Claire Reid

Diamondbacks estendem GM Mike Hazen até 2028

MILWAUKEE – Os Diamondbacks, a uma vitória de avançar para a NL Division Series, estenderam o contrato de Mike Hazen. Segundo fontes, o seu gerente geral terá um contrato até 2028 com opção de clube.

Hazen já tinha contrato até o próximo ano com opção de equipe até 2025. O acordo, um contrato de cinco anos, substitui o contrato anterior. Foi trabalhado em algum momento nas últimas duas semanas, disseram fontes. -Nick Picoro

O novato dos gêmeos Royce Lewis ‘feito para isso’

MINNÉPOLIS – Quando Royce Lewis caminhou até a base na terça-feira, ouviu aplausos estrondosos e parou antes de entrar na área do batedor. Ele excursionou pelo Target Field diante de uma multidão com lotação esgotada de 38.450 pessoas. Ele olhou para os fãs acima do banco de reservas dos Twins. Ele se virou e olhou para os torcedores sentados na terceira base, acima do banco de reservas do Toronto Blue Jays. Lewis, 24, imediatamente fez história como o jogador mais jovem da história da franquia a acertar um home run na pós-temporada após seis arremessos. Em 100 anos.

Ele voltou a rebater no terceiro inning, e desta vez de volta ao campo direito, tornando-se apenas o terceiro jogador na história do beisebol a rebater home runs em suas duas primeiras aparições na pós-temporada.

Do jeito que está, Lewis será para sempre conhecido como o homem que sozinho encerrou uma longa seqüência de derrotas na pós-temporada nos esportes norte-americanos, uma equipe destruidora de um homem só na vitória dos Twins por 3 a 1 como wild card sobre os Blue Jays.

“Eu só tive que absorver tudo”, disse Lewis, parado em silêncio na frente de seu armário depois que a maioria de seus companheiros de equipe saiu. “Recebi esse conselho. [Twins Hall of Famer] Joe Mayer. No primeiro jogo, tive que fazer isso. Você nunca sabe quando se encontrará nesta situação.

“Foi o momento com que sonhei. Pensei naquele home run de Kirk Gibson. Pensei na sequência. Pensei em tudo.”

-Bob Nightingale

Os Phillies saíram vitoriosos na abertura dos playoffs, uma vitória com aprovação do dedo anelar

FILADÉLFIA – Por uma noite, seu estádio barulhento no sopé da South Broad Street tornou-se oficialmente o local de playoff mais difícil para o Philadelphia Phillies e adversários na história do beisebol. Os Miami Marlins ficaram impressionados e perdidos no frenesi do Citizens Bank Park.

Você podia ver Nick Castellanos avançando na segunda posição e cerrando os punhos quando acertou uma dobradinha crucial na quarta entrada do titular do Miami Marlins, Jesus Luzardo.

Apenas o dedo médio deve ficar para fora – felizmente, o dedo anular, que a FCC e os pais estão observando em casa.

“Eu me vi fazendo isso”, disse Castellanos na névoa de um clube dos Phillies que foi palco de um show de fumaça pós-jogo. “Eu pensei, eu fiz isso? Acabou de sair.”

Em outubro, eles começam. Mas terça-feira à noite, com Uma vitória por 4-1 Sobre os Marlins no jogo 1 de sua série de wild card da NL, eles registraram a primeira do que esperam ser 13 vitórias a caminho de um campeonato.

− Fechaduras do Cabo

Como funciona a Rodada Wild Card da MLB?

O O formato curinga melhor de três está em sua segunda temporada. Com exceção da temporada de 2020 afetada pela pandemia de Covid-19, o formato foi alterado em 2022 do formato de jogo único de morte súbita que estava em vigor desde 2012.

Seis times da Liga Americana e da Liga Nacional Qualificado para a pós-temporada, incluindo três vencedores de divisão em cada liga. Os três times curinga em cada liga são os times com melhor histórico de invencibilidade em sua divisão.

Os dois primeiros vencedores das divisões de cada liga com os melhores registros foram dispensados ​​​​e não precisaram jogar a rodada de wild card. Uma grande vantagem para as sementes mais altas nessas séries curinga é que elas hospedam todos os três jogos.

O vencedor do Rangers-Rays enfrenta o Baltimore na série da divisão, o vencedor do Twins-Blue Jays enfrenta Houston, o vencedor do Phillies-Marlins abre em Atlanta e o vencedor do Brewers-Diamondbacks enfrenta os Dodgers. – Associated Press