Amanda Nunes domina Irene Aldana; Charles Oliveira põe fim à sequência de vitórias de Peneil Dariush

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÂNICA – 10 DE JUNHO: (RL) Amanda Nunes do Brasil venceu Irene Altana do México em uma luta pelo título feminino do peso galo durante o evento UFC 289 na Rogers Arena em 10 de junho de 2023 em Vancouver, Canadá. (Foto de Jeff Pottery/Zuffa LLC)

O UFC 289 acabou sendo uma noite inesquecível, já que o GOAT saiu com seus dois cinturões após outra performance dominante.

A lendária Amanda Nunes conquistou o título do UFC 289 na Rogers Arena em Vancouver, fazendo sua adversária Irene Aldana parecer que não pertencia, e depois se aposentou como a maior lutadora de todos os tempos.

Depois de recuperar o cinturão no verão passado e vingar uma derrota por finalização para Juliana Pena, Nunes conquistou seu primeiro título peso-galo no sábado com decisão unânime contra Altana. Nunes venceu todas as rodadas nos scorecards dos três juízes. Mais tarde, ele anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas com um sorriso no rosto durante uma entrevista pós-luta com Daniel Cormier.

O pay-per-view de sábado também inclui o aguardado duelo entre Charles Oliveira e Peneil Dariush. No papel, o confronto dos leves foi a luta mais interessante e emocionante da noite, e deu certo.

Oliveira, ex-campeão dos pesos leves do UFC, se recuperou da perda de seu título para Islam Makache em outubro passado, finalizando Dariush no primeiro round, entrando na luta com oito vitórias consecutivas.

Veja como foi a noite:

Rastreador ao vivo do UFC 289

Resultados do card principal do UFC 289

• Cinturão Peso Galo Feminino: Amanda Nunes venceu. Irene Aldana por decisão unânime (50-44, 50-44, 50-43)

• Peso leve: Charles Oliveira derrotou. Beneil Dariush por TKO (socos) aos 4:10 do R1

• Meio-médio: Mike Malott derrotou. Adam Fugit por finalização (guilhotina) a 1m06s do R2

• Peso leve: Don Ike def. Nate Landwehr por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

• Peso médio: Marc-Andre Perrault derrotou. Eric Anders por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Resultados preliminares do UFC 289

• Peso médio: Nasordin Imavov x Chris Curtis termina em no contest (interferência acidental)

• Peso mosca feminino: Jasmine Jasudavicius derrotou. Miranda Maverick por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

• Peso galo: Ayman Zahabi derrotou. Melhor nocaute por nocaute a 1:04 do R1

• Peso pena: Kyle Nelson derrotou. Blake Bilder por decisão unânime (30-27, 30-27, 39-28)

Resultados preliminares do UFC 289

• Peso mosca: Steve Erzek def. David Dvorak por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

• Peso palha feminino: Diana Belpita derrotou. Maria Oliveira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)