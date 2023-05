Jimmy Butler e Caleb Martin vencem o Celtics no jogo 7

Boston (AP) – Jimmy Butler fez 28 pontos e Caleb Martin teve 26 pontos e 10 rebotes nas finais da Conferência Leste na noite de segunda-feira.

O Heat se recuperou depois de levar uma vantagem de 3 a 0 na série para avançar para as finais da NBA pela segunda vez em quatro temporadas. Eles enfrentarão o Nuggets, campeão da Conferência Oeste, na noite de quinta-feira em Denver.

Bam Adebayo marcou 12 pontos com 10 rebotes para o Miami, o primeiro jogador nº 8 a disputar um campeonato desde o New York Knicks de 1999. O Denver, cabeça-de-chave, espera desde a vitória sobre o Los Angeles Lakers em 22 de maio.

Butler foi nomeado o Jogador Mais Valioso das Finais da Conferência Leste, um prêmio em homenagem ao Hall da Fama do Celtics, Larry Bird.

O herói do jogo 6, Derrick White, marcou 18 para o Boston, que esperava se tornar o primeiro time da NBA a avançar depois de ficar para trás por 0–3 em uma série melhor de sete. Jaylen Brown marcou 19 com oito rebotes, mas acertou 1 de 9 na faixa de 3 pontos.

Jayson Tatum, que teve um recorde de 51 pontos no jogo 7 contra o Filadélfia nas semifinais da conferência, torceu o tornozelo na primeira jogada e marcou 14 pontos com 11 rebotes em 42 minutos.

O Celtics liderou por até cinco pontos antes de desistir de uma sequência de 14-4 no primeiro quarto, então desistiu de 16 de seus primeiros 22 pontos no segundo quarto. O Boston reduziu o déficit para sete pontos no terceiro quarto, mas o Miami liderou por 76 a 66 no intervalo e se afastou com os primeiros sete pontos do quarto período.

O Heat venceu os três primeiros jogos – dois deles em Boston – e precisou de apenas mais uma vitória para avançar para as finais da NBA. Das 150 equipes que venceram por 3 a 0 em uma série de playoffs da NBA, nenhuma falhou em avançar.

Mas o Celtics se levantou assistindo a um documentário sobre a recuperação do Boston Red Sox de uma derrota por 3 a 0 contra o New York Yankees a caminho da World Series de 2004. Quando o Celtics entrou em campo para o jogo 4 em Miami, os ex-Yankees Alex Rodriguez e Derek Jeter estavam sentados na quadra.

Boston venceu os jogos 4 e 5 por dois dígitos e assumiu uma liderança confortável no jogo 6, antes de Miami assumir a liderança de um ponto com 3 segundos restantes. O Heat agarrou quando o desespero de 3 pontos de Marcus Smart saiu do aro, mas White marcou nos 10 finais do segundo para forçar um sétimo jogo decisivo.

De volta para casa, o Celtics cumprimentou seus fãs com um vídeo pré-jogo destacando o retorno do Red Sox. O apaziguador do Red Sox em 2004, Kevin Miller, gravou uma mensagem para animar a multidão.

Mas o favorito Celtics não conseguiu repetir esse feito.