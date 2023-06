Rapper Travis Scott evita acusações da máfia no Texas

Mike Spector

Thomson Reuters

Mike Spector é um repórter da Reuters que cobre crises corporativas, incluindo falências, casos criminais maciços e investigações governamentais. Ele foi o primeiro a expor os planos de entrar com um processo de falência contra o icônico talco de bebê da Johnson & Johnson que causava câncer. Mais tarde, ele liderou uma série de investigações sobre como a J&J e outras empresas e organizações sem fins lucrativos usaram o sistema de falências para evitar a responsabilidade por produtos mortais e processos de abuso sexual e evitar a entrada no Capítulo 11. Mike contribuiu para uma série premiada da Reuters sobre sigilo generalizado nos tribunais dos EUA, que oculta evidências de produtos mortais. Mike trabalhou anteriormente no The Wall Street Journal, onde cobriu falências e private equity no grupo de fusões e aquisições do jornal, bem como na indústria automotiva. Ele fez parte de equipes premiadas que incluíram a recuperação mediada pelo governo e a falência da General Motors; negociação com informações privilegiadas e questões relacionadas à negociação de crédito de falência; e preocupações sobre a tecnologia de carros autônomos da Tesla. Ele possui mestrado pela Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia e bacharelado pela Universidade Johns Hopkins.