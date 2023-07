Marjorie Taylor Green foi iniciada no Freedom Caucus

Os dois se enfrentaram várias vezes no passado, mas Harris indicou que a briga em particular influenciou o pensamento do grupo conservador.

“Acho que a maneira como ela se refere a um colega não é a maneira como esperamos que nossos membros se refiram a outros companheiros, especialmente mulheres”, disse Harris na quinta-feira. O republicano de Maryland se recusou a dizer como votou, mas chamou a decisão de demiti-lo de “um movimento apropriado”.

É a primeira vez que a bancada conservadora lança uma própria e reflete a crescente frustração do grupo com os verdes. Ele está intimamente alinhado este ano com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que entrou em conflito com muitos membros independentes do caucus quando apoiou sua oferta de Rocky como orador e um acordo de dívida com o presidente Joe Biden. Ao mesmo tempo, o grupo está operando em uma encruzilhada pós-Trump, com alguns correndo o risco de se tornarem amigos demais do establishment do partido.

Questionado se seu apoio e acordo de empréstimo para McCarthy contribuiu para a decisão de removê-lo do conselho, Harris respondeu: “Acho que isso é muito importante.”

“Acho que a gota d’água foi dizer publicamente coisas sobre outro membro que ninguém deveria”, disse ele.

Uma porta-voz do Freedom Caucus se recusou a comentar a posição de Green, observando que ele não comenta sobre membros do comitê ou processos internos. Greene não mencionou diretamente seu membro do Freedom Caucus em um comunicado na quinta-feira, em vez disso, disse: “No Congresso, sirvo primeiro ao noroeste da Geórgia e sirvo a qualquer convenção em Washington.”

“Quando o presidente Trump vencer a Casa Branca em 2024, o Partido Republicano terá menos de dois anos para mostrar à América o que um forte Congresso liderado pelos republicanos fará. Esse é o meu foco, nada mais”, acrescentou.

Green geralmente comparece à reunião semanal do grupo no campus. Mas essa reunião a portas fechadas é apenas para membros, o que significa que ele não pode mais comparecer.

Embora esta seja a primeira vez que um membro foi formalmente eliminado do grupo, ele não é o primeiro a sair. Então-representante. Justin Amash, de Michigan, deixou o grupo anteriormente em 2019 e deixou o Partido Republicano logo depois. Harris observou: “Houve outro membro há dois anos que teria nos pedido para sair, mas decidimos não fazê-lo.”

Pode não terminar no green. Também se fala em alvejar alguns membros além do Partido Republicano da Geórgia, que os críticos dizem estar violando os padrões do grupo por serem inativos. Presidente do House Freedom Caucus Rep. Scott Perry (R-Pa.) disse anteriormente ao POLITICO que rejeitou as exigências de expurgo que vieram antes da votação para remover Green.

“Houve uma diferença de opinião sobre a raça do palestrante. Teto da dívida, houve diferenças de opinião. E tínhamos que obter 80 por cento em qualquer questão importante”, disse o deputado Ralph Norman (RS.C.), membro do Freedom Caucus. disse anteriormente ao Politico , representa o limiar necessário para que o grupo assuma uma postura unificada. “Em algumas grandes questões, simplesmente não conseguimos chegar lá.”

O grupo está atualmente no centro de uma briga pelo financiamento do governo, enquanto tenta pressionar McCarthy e membros seniores a irem abaixo do nível estabelecido no acordo da dívida e manter a linha quando ele finalmente tiver que negociar com a Casa Branca. Democratas do Senado.

Embora o grupo estivesse amplamente unido em favor de gastos mais baixos, Eles negociaram em particular qual deveria ser sua estratégia Depois de fecharem um acordo com McCarthy, eles encerraram um impasse de uma semana que paralisou o plenário da Câmara.

No entanto, Harris argumentou que não havia outras “facções importantes” após o lançamento de Green e elogiou Perry.

“Não é nem mesmo uma lombada”, acrescentou Harris.

Olivia Beavers contribuiu para este relatório.