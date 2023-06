Wyndham Clarke vence o US Open de 2023, o primeiro torneio importante da carreira do americano

CNN

—



Wyndham Clark Ele venceu o US Open de 2023 no domingo, seu primeiro título importante no domingo. Los Angeles Country Clube.

O americano, que possui uma vitória anterior no PGA Tour e nunca venceu um torneio, superou o desafio do tetracampeão principal da Irlanda do Norte de vencer a 123ª edição do torneio com uma única tacada.

Clark, 29, terminou com uma rodada final de 10 abaixo de 70 e levou para casa um prêmio recorde de $ 3,6 milhões para o vencedor, $ 20 milhões, o maior prêmio já concedido na história importante.

Ganhando no Dia dos Pais, Clarke dedicou a vitória a sua mãe, Liz Clarke, que morreu de câncer de mama em 2013.

Havia o jogador de golfe nascido em Denver Falou por muito tempo Em sua inspiração antes da partida, ela explicou como o deixou com a instrução de “jogar grande”. Missão cumprida, Clark começou a chorar enquanto discutia a entrevista de sua vencedora.

“Eu senti como se minha mãe estivesse olhando para mim hoje e você sabe que ela não pode estar aqui. Sinto sua falta, mãe”, disse Clarke emocionada.

“Trabalhei muito e sonhei com esse momento por muito tempo. Muitas vezes visualizei estar aqui na frente de vocês e vencer esse campeonato.

“Eu sinto que é a minha hora.”

Ross Kinnaird/Getty Images Um Clark emocionado comemora sua vitória.

McIlroy, campeão do US Open de 2011, continua sua espera de nove anos pelo quinto título importante. O jogador de 34 anos terminou entre os cinco primeiros em 10 majors desde que venceu o The Open e o PGA Championship em 2014.

“Se eu finalmente vencer este próximo major, será muito bom”, disse McIlroy aos repórteres.

“Vou passar por 100 domingos como este para conseguir outro grande campeonato.”

A espera será longa Rickie FowlerYar – que começou a rodada final na liderança com Clarke – viu seus sonhos de um indescritível primeiro major evaporar em um doloroso deslize no último dia.

O jogador de 34 anos fez uma largada histórica, marcando 62 para empatar com o compatriota Xander Schaffel. quebrou o recorde Pela pontuação mais baixa em uma única rodada no Aberto dos Estados Unidos, mas terminou com 75, a quarta maior pontuação na rodada final, empatada em quinto lugar.

Três vezes vice-campeão, oito vezes top-10: a marca agridoce de ser um dos maiores jogadores de golfe a vencer um torneio importante.

Sean M. Hoffey/Getty Images A busca de McIlroy por um quinto major continua.

O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, terminou em terceiro, três tacadas atrás de Clarke, sete abaixo, e o australiano Cameron Smith em quarto.

Fowler foi acompanhado pelo australiano Min Woo Lee, quinto cabeça-de-chave, e pelo inglês Tommy Fleetwood, que chegou a centímetros de igualar o feito histórico de Fowler e Schaeffel na rodada final.

Fleetwood disparou dois Eagles e quatro birdies para subir 32 posições na tabela de classificação, mas seu último birdie de 2,1 metros terminou em 63.

atual campeão Matt Fitzpatrick Ele terminou em 17º no geral, um abaixo do par, assim como o vencedor do PGA Championship, Brooks Koepka, no mês passado.

O quarto e último torneio masculino do ano, o Open Championship, acontece no dia 20 de julho no Royal Liverpool Golf Club.

Richard Heathcote/Getty Images Fowler passa no sexto buraco.

Depois de um final agonizante de bogey em sua terceira rodada, as esperanças de Fowler de limpar a lousa foram rapidamente frustradas. Uma série de tacadas de saída errantes combinadas para dois bogeys em seus primeiros seis buracos viram a primeira aposta de uma grande liderança de 54 buracos evaporar, número mundial. 45 começou com um sonho.

Mais uma vez, Clarke capitalizou, disparando três birdies rápidos no mesmo trecho. Atrás de Fowler por duas tacadas após 53 buracos, ele terminou com 60 para liderar seu parceiro de jogo por três.

Ezra Shaw/Getty Images Fowler passou por uma rodada final difícil.

Infelizmente para Clarke, McIlroy mostrou uma compostura na rodada final condizente com seu brilhante currículo. O norte-irlandês não iluminou o fairway do norte, fazendo birdie apenas uma vez na curva e desperdiçando uma oportunidade de birdie fácil no oitavo, mas apenas um bogey em seus 23 buracos anteriores o manteve dentro da distância de ataque.

Enquanto Fowler continuava a tropeçar, uma corrida de dois cavalos se seguiu e não havia dúvida de quem tinha o pedigree. Durante a semana, McIlroy teve o dobro de títulos do que Clarke fez grandes cortes – embora o número mundial não. 32, parecia inabalável em meio a águas desconhecidas.

Então, o desastre aconteceu. Encontrando-se em uma posição de aparência terrível entre a festuca ao lado do oitavo green, Clarke balançou e olhou para cima para rastrear uma bola de vela. Para horror visível do americano, sua bola foi enterrada na grama alta.

Acabou com os grandes sonhos de jogadores mais condecorados do que Clark, lembrando a fuga malsucedida do bunker que derrubou os sonhos de Victor Hovland no PGA Championship do mês passado. Um esforço brilhantemente executado na próxima tentativa rendeu-lhe um putt simples para um bogey seis.

Quando Clarke voltou, ele liderou McIlroy por um golpe.

Harry Howe/Getty Images McIlroy manteve a pressão sobre Clarke o tempo todo.

A chance de uma disputa individual foi logo confirmada, quando Fowler fez bogeys consecutivos para reduzir sua liderança para oito abaixo após 18 corridas.

O drama aconteceu no buraco 14 para McIlroy, quando sua abordagem pegou vento e afundou na face de um bunker. O norte-irlandês caiu de joelhos em agonia, mas recebeu um impulso quando os oficiais das regras consideraram que sua bola havia quebrado a superfície, dando-lhe uma queda na frente do bunker.

Foi um alívio de curta duração, no entanto, quando seu putt subsequente de nove pés rolou para longe. No final, McIlroy deu um bogey e Clarke o puniu, acertando imediatamente uma almofada de três tacadas no mesmo buraco em seus cinco buracos finais.

Mas o primeiro sinal de nervosismo seguiu Clark. O americano fez repetidos bogeys enquanto McIlroy se tornava agressivo e aplicava pressão imediata com um birdie no dia 16. De repente, a vantagem voltou para um.

Clark aproveitou o fairway com uma vantagem de um tiro durante sua caminhada para o tee no par quatro 18º. No topo, a tentativa de birdie de longo alcance de McIlroy se curvou por pouco, garantindo o par para o título do Aberto dos Estados Unidos.

Ezra Shaw/Getty Images Multidões se alinham no 18º fairway para assistir às rodadas finais.

Em dois greens, centenas de torcedores seguiram Clark pelo fairway naquela que foi certamente a caminhada mais longa de sua carreira. Clark se permitiu um soco antes de bater em sua abordagem para dentro de um pé e avançar para o campeonato.

Depois de um longo abraço com o caddie John Ellis, um triunfante Clark segurou o chapéu no rosto antes de olhar para o céu.

Realmente jogou grande.