A espaçonave PebiColumbo da Europa passará hoje por Mercúrio, tirando fotos

A sonda de mercúrio da Europa, BepiColombo, examinará mais de perto seu planeta-alvo na segunda-feira (19 de junho), após o que esperamos que algumas novas imagens emocionantes cheguem à Terra em breve.

Haverá um sobrevoo Bepicolombo o terceiro de mercúrio A espaçonave fará uma aproximação máxima de 147 milhas (236 quilômetros) às 15h34 EDT (1934 GMT). Isso é mais próximo do que os dois orbitadores da sonda irão orbitar durante a missão principal.

O principal objetivo do sobrevoo, no entanto, não é obter imagens impressionantes de perto da superfície de Mercúrio, mas usar a superfície de Mercúrio para desacelerar a sonda. Gravidade Assim, pode entrar na órbita do planeta até o final de 2025.

“Nossa espaçonave começou com muita energia porque foi lançada da Terra e orbita o Sol como nosso planeta. Para sermos capturados por Mercúrio, temos que desacelerar e usar a força gravitacional da Terra, Vênus e Mercúrio para fazer isso,” disse o especialista em dinâmica de voo da ESA, Frank Budnick. Em um comunicado .

A missão BepiColombo, um projeto conjunto da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), é a terceira espaçonave da história a visitar Mercúrio. O sistema solar s planeta interior, é difícil de estudar.

Embora Mercúrio esteja 10 vezes mais próximo em média Terra que Quinta-feira Quanto tempo leva para chegar a um gigante gasoso é igual a quanto tempo leva para chegar a um planeta interior. Isso ocorre porque uma espaçonave ligada a Mercúrio deve frear constantemente contra sua poderosa atração gravitacional. o sol . Para fazer isso, o BepiColombo, lançado em 2018, conta cuidadosamente os planetas em seu caminho enquanto orbita o Sol. A espaçonave passou por Mercúrio duas vezes antes Outubro 2021 e por dentro julho de 2022 . Antes disso, o transporte Ele visitou a Terra uma vez E Vênus duas vezes .

Quando Bepicolombo começar a sentir a gravidade de Mercúrio, estará viajando a uma velocidade de 3,6 km/s. [2.2 miles per second] Quanto ao planeta. “Isso é metade da velocidade alcançada durante os dois sobrevoos anteriores do Mercury”, disse Budnick.

O sobrevôo reduzirá a velocidade da espaçonave em relação ao Sol em 0,5 milhas por segundo (0,8 km/s) e mudará sua direção em 2,6 graus, acrescentou Budnick.

PepiColumbus fará mais três sobrevôos de Mercúrio antes de desacelerar o suficiente para ser capturado por um planeta rochoso ligeiramente maior que a lua da Terra.

Com alguns dos instrumentos da espaçonave funcionando durante a viagem, os cientistas estão ansiosos para aproveitar a oportunidade para medir o ambiente de ebulição ao redor de Mercúrio. O BepiColombo também possui três câmeras de vigilância de baixa resolução que estão ocupadas tirando imagens em preto e branco da palavra rochosa amplamente inexplorada durante o vôo.

Dois sobrevôos anteriores de Mercury já produziram resultados científicos interessantes, disse Johannes Benkoff, cientista do projeto Bepicolombo da ESA, no comunicado. A sonda fez as primeiras medições da fraca magnetosfera interna do sul do planeta, revelando, por exemplo, a composição de partículas carregadas nessa região.

“A coleta de dados durante os sobrevôos é extremamente valiosa para as equipes científicas verificarem se seus instrumentos estão funcionando adequadamente antes de uma missão importante”, disse Benkoff. “Isto oferece uma nova oportunidade para comparar os dados coletados pela espaçonave MESSENGER da NASA durante sua missão de 2011-2015 a Mercúrio de locais complementares ao redor do planeta que normalmente não são acessíveis a partir da órbita.”

A espaçonave BepiColombo tem duas órbitas que estão atualmente empilhadas uma sobre a outra através do sistema solar. Como resultado, alguns instrumentos das sondas são cobertos durante a viagem. Mas durante o sobrevôo de segunda-feira, dois instrumentos projetados para medir a forma da superfície de Mercúrio e estudar sua gravidade coletarão dados pela primeira vez. Infelizmente, as câmeras principais de alta resolução dos orbitadores ainda não estão disponíveis.

Dois estudos já examinaram Mercúrio de perto. O Mariner 10 da NASA passou por Mercúrio três vezes em 1974 e 1975, capturando as primeiras imagens do planeta queimado. E a missão Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER) da NASA orbitou o planeta de 2011 a 2015.