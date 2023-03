Tornado ‘devastador’ no Mississippi mata 7, diz oficial

Pelo menos sete pessoas morreram em um tornado “devastador” que atingiu o Mississippi na sexta-feira, deixando mais de 160 quilômetros de danos, disseram autoridades locais e federais.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Mississippi disse na sexta-feira que operações de busca e resgate estavam em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys. A agência emitiu uma série de alertas de ciclone para distritos em todo o estado.

“Muitas pessoas em MS Delta precisam de suas orações e da proteção de Deus esta noite”, disse o governador Tate Reeves. Twitter. “Ativamos a assistência médica – fornecendo mais ambulâncias e outros meios de emergência para as vítimas. A busca e o resgate estão ativos.”

Patrulha Rodoviária do Mississipi

Pelo menos sete pessoas morreram, disse a legista do condado de Sharkey, Angela Easton, à ABC News, acrescentando que ainda não pôde confirmar suas idades.

Um tornado foi relatado em Silver City e Rolling Fork por volta das 20h50, horário local, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, quando as tempestades varreram o estado na sexta-feira. A partir daí, o tornado passou pelo lado noroeste de Tchula e ao longo da Rodovia 49, disseram as autoridades.

“21h31 – Um tornado confirmado cruzou a I-55 e está se movendo para Winona, no condado de Montgomery, pouco depois”, disseram autoridades do NWS em Jackson, Mississippi, no aviso. Twitter Cerca de meia hora depois. “Esconda agora!”

Um alerta de emergência de tornado foi emitido para a cidade de Winona, cerca de 160 quilômetros a nordeste de Rolling Fork, para “um tornado destrutivo se movendo para o nordeste pela cidade”, disse um oficial do NWS.

Jose Watson, um patrulheiro da Patrulha Rodoviária do Mississippi, pediu às pessoas que fiquem longe de Silver City, a menos que tenham família. Ele disse que a cena era “caótica” e que o tráfego na área dificultava o trabalho das equipes de busca e resgate.

“Por favor, esteja ciente de que Silver City foi duramente atingida pelo tornado”, disse Watson. Um vídeo Ele foi postado no Facebook antes de descrever os danos em algumas áreas como “extremamente devastadores”.

