Fontes – Suns finalizam troca por Bradley Beal, do Wizards

Adrian WojnarowskiVeterano NBA Insider3 minutos de leitura

O Washington Wizards está finalizando uma negociação para enviar o armador três vezes All-Star Bradley Beal ao Phoenix Suns por um pacote que deve incluir Chris Paul, Landry Shamet, várias escolhas de segunda rodada e uma troca de escolhas, disseram fontes à ESPN no domingo.

O acordo pode levar alguns dias para ser concluído, mas fontes disseram que Beal está indo para o Suns para formar um novo Big 3 ao lado de Devin Booker e Kevin Durant.

O agente de Beal, Mark Bartelstein, da Priority Sports, confirmou à ESPN que Beal vai pousar com o Suns.

“É um processo muito complicado e há muitos obstáculos a serem superados, e Ted Leonsis e Michael Winger têm sido parceiros incríveis para que isso aconteça”, disse Bardelstein à ESPN. “Ted está ao nosso lado desde o dia em que Brad foi criado [former general managers] Ernie Grunfield e Tommy Shepard. Eles sempre tiveram o apoio de Brad em todos os sentidos, e agora tivemos a mesma experiência com Ted e Michael Winger. Somos muito gratos.”

Beal abre mão de sua cláusula de proibição de negociação para acomodar o acordo para um proprietário do Suns que agora percebe que o elenco é rico em talentos e salários. Beal se juntará a Booker, Durant e Deandre Ayton – quatro contratos máximos com um acordo coletivo de trabalho projetado para limitar severamente a flexibilidade do elenco das equipes em mais de US$ 117 milhões acima do segundo patamar do imposto de luxo. Foi o último jogo all-in na busca pelo campeonato do Suns.

A gestão do Suns e os principais jogadores venderam Beal em Phoenix como um lugar para cumprir suas esperanças de campeonato nos últimos dias, disseram fontes.

O proprietário Mat Ishbia assumiu um grande compromisso com o salário e o imposto de luxo nos contratos de Beal e Durant para buscar um título nas próximas temporadas. O Suns pagará a Booker, Durant, Beal e Ayton US$ 163 milhões até a temporada 2023-2024.

Bartelstein trabalhou de perto com o ala nos últimos dias para chegar a um acordo com o Phoenix, com negociações que incluíram conversas com várias equipes, disseram fontes. A cláusula de proibição de negociação de Peel mostrou-se limitada nas opções de Washington para negociar um retorno ao mercado.

O Wizards derrubou os últimos quatro anos e $ 207 milhões do contrato de Beal, abrindo caminho para o ala reconstruir o elenco depois de perder os playoffs em quatro dos últimos cinco anos – todos incluindo temporadas perdidas. O Suns não tinha nenhuma escolha de primeira rodada para adicionar ao acordo devido ao controle do Brooklyn Nets no acordo de Kevin Durant.

Depois de 11 anos com os Wizards – que o escolheram como número 3 geral em 2012 – Beal está se aproximando dos 30 anos e admite que a franquia está ficando sem uma maneira rápida de disputar o ala.

Após a negociação com Beal, o Suns fará duas negociações de grande sucesso sob a Ishbia nos últimos meses, incluindo o acordo com Durant.

Depois de completar a primeira temporada de um contrato de cinco anos e $ 251 milhões, Beal é o único jogador atual da NBA a negociar uma cláusula de proibição de negociação em seu contrato, dando-lhe a capacidade de controlar não apenas onde ele pode ir, mas como um pacote potencial pode comprá-lo e afetar seu novo elenco de apoio.

A cláusula de proibição de negociação de Beal o tornará conhecido do Suns.

Leonsis deu ao ala total autonomia sobre se ele queria reconstruir com os Wizards ou seguir um caminho em torno de talentos veteranos mais caros. Os Wizards estão aguardando decisões de opção de jogador sobre os atacantes Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis, os quais podem se tornar agentes livres irrestritos.

Beal teve média de 23,2 pontos em 50 jogos repletos de lesões na última temporada. Em sua carreira, ele teve média de 22,1 pontos, incluindo 30,5 pontos e 31,3 pontos de 2019 a 2021.