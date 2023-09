Terremoto em Marrocos: ‘Quem precisa de ajuda’

1 hora atrás

Em Algo, uma pequena aldeia no alto das montanhas do Atlas, gritos vieram dos escombros nos momentos terríveis após o terremoto.

Mas as horas se passaram e os gritos silenciaram, pois nenhuma equipe especial de resgate apareceu para ajudar nos esforços desesperados dos moradores.

Três dias depois, os bombeiros espanhóis, as primeiras equipas profissionais a chegar à comunidade devastada, acreditaram que o tempo não estava a acabar.

“Aqui em Marrocos, as casas são construídas em pedra. Na Turquia são feitas de aço e são muito fortes”, disse López.

Enquanto caminhávamos sobre as ruínas, Omar Ait Mahdi olhava fixamente para o vale.

Atrás dele, 20 homens trabalhavam com picaretas, pás e mãos.

A esposa de Umar estava no hospital. Ele ainda não encontrou duas filhas, Hananeh, 17, e Khadijah, 14.

“Quero que as pessoas me ajudem. Quero que o mundo me ajude. Perdi meus filhos, minha casa, tudo que possuo”, disse ela.