Trabalhadores de emergência na Cidade de Gaza recuperaram corpos enquanto as negociações continuam

DEIR AL-BALA, Faixa de Gaza (AP) – Trabalhadores da defesa civil desenterraram corpos de edifícios desabados e retiraram corpos de ruas cobertas de escombros na sexta-feira, enquanto dezenas de palestinos foram mortos esta semana em uma ofensiva israelense em um distrito da Cidade de Gaza. .

Os corpos foram encontrados depois que as tropas israelenses supostamente se retiraram de partes dos bairros de Tal al-Hawa e Sinai, após bombardeios e combates. O exército israelita iniciou incursões nos distritos no início desta semana para combater o que disse ter sido um reagrupamento de militantes do Hamas.

As cenas horríveis dos mortos sublinham o ciclo de terror de nove meses na guerra de Gaza.

Depois de ocupar quase todas as áreas urbanas do pequeno território desde Outubro, as forças israelitas ocupam agora repetidamente áreas à medida que o Hamas se desloca e mantém capacidades. Os palestinos são forçados a fugir repetidamente para escapar dos ataques em constante mudança – ou enfrentarão a morte no local. As negociações de cessar-fogo avançaram, chegaram perto, mas nunca chegaram a um acordo.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram trabalhadores da defesa civil enrolando corpos em cobertores, incluindo várias mulheres, nas ruas repletas de escombros de Tal al-Hawa e Sinai. Um braço apareceu no concreto quebrado onde os trabalhadores cavaram o prédio desabado. Outro vídeo mostrou edifícios em chamas.

Cerca de 60 corpos foram encontrados até agora, incluindo famílias inteiras que pareciam ter sido mortas por artilharia e ataques aéreos enquanto tentavam fugir, disse Mahmoud Bassal, diretor da defesa civil de Gaza. Alguns corpos foram parcialmente devorados por cães, outros foram queimados dentro de casas e outros permaneceram intocados nos escombros, disse ele.

O diretor do vizinho Hospital Al-Ahli, Fadel Name, disse que pelo menos 40 corpos encontrados nos distritos foram levados para a instalação, embora não tivesse um número exato.

Os militares israelenses disseram que não poderiam comentar a descoberta dos corpos.

A ofensiva de Israel no distrito começou depois que uma ordem de evacuação foi emitida na área na segunda-feira. Num comunicado divulgado na sexta-feira, a agência da ONU para os refugiados palestinianos, conhecida como UNRWA, O exército disse que suas tropas atacaram a sede abandonada da agência.

A UNRWA deixou o complexo no início da guerra, em outubro. Os militares disseram na sexta-feira que as tropas enfrentaram combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica e encontraram drones e esconderijos de armas. Divulgou fotos de alguns dos objetos encontrados, embora não tenha conseguido confirmar as afirmações de forma independente.

Na sexta-feira, as tropas retiraram-se da maior parte da área, mas franco-atiradores e drones continuaram a disparar, disse Salem Elreus, que fugiu para o sul há meses, mas ainda falou com familiares no bairro.

Durante os dias do ataque, as tropas incendiaram várias casas – incluindo uma de seu tio – e realizaram detenções generalizadas, levando pessoas para dentro do complexo da UNRWA para interrogatório. Pelo menos 11 de seus parentes foram detidos, disse ele.

Dois foram libertados após serem severamente espancados, enquanto os restantes ainda estão desaparecidos. Sua família procurava outros parentes que ainda estavam desaparecidos — “Alguns podem ter sido detidos e alguns podem ter perdido contato. Outros podem ser mortos”, disse Elrayus.

Um dia antes, trabalhadores da defesa civil disseram ter encontrado dezenas de corpos em Shijaya, outro distrito da cidade de Gaza para onde as tropas israelitas se retiraram nos últimos dias, após uma ofensiva de duas semanas.

A maior parte da população está na Cidade de Gaza e nas áreas circundantes no norte Ele já havia fugido da guerra. Mas a ONU estima que 300 mil pessoas permaneçam no norte. A cada novo ataque, as pessoas muitas vezes fogem para outras partes do norte, uma vez que Israel até agora não permitiu que aqueles que fugiram para o sul regressassem ao norte.

A Fundação Al-Qair, sediada no Reino Unido, disse que o ataque aéreo atingiu um armazém de ajuda humanitária em Muwasi, parte de uma “zona de proteção humanitária” declarada por Israel, cobrindo partes do sul e centro de Gaza, na manhã de sexta-feira. O imã Qasim Rasheed Ahmad, diretor do grupo em Londres, disse que um de seus trabalhadores, um engenheiro, foi morto na greve junto com três trabalhadores de outros grupos humanitários que usavam o armazém.

Os militares israelenses alegaram que Hussam Mansour, membro assassinado da Fundação Al-Khair, era na verdade um combatente sênior do Hamas. Israel disse que usou a sua posição junto ao grupo humanitário para arrecadar dinheiro para o Hamas.

Depois disso, Israel iniciou a sua campanha em Gaza Ataque do Hamas em 7 de outubro Em que os militantes entraram no sul de Israel, matando 1.200 pessoas – a maioria civis – e sequestrando 250.

Desde então, mais de 38.300 pessoas foram mortas e mais de 88.000 feridas em Gaza por ataques terrestres e bombardeamentos israelitas, segundo relatórios do território. Ministério da Saúde. O ministério não faz distinção entre militantes e civis no seu número. Mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram expulsos das suas casas e a maioria está agora amontoada em acampamentos miseráveis, enfrentando a fome generalizada.

Entretanto, no Cairo, os mediadores dos EUA, do Egipto e do Qatar continuaram a diminuir as diferenças entre Israel e o Hamas sobre uma proposta de acordo sobre um cessar-fogo em três fases em Gaza e um plano para libertar reféns.

A proposta apoiada pelos EUA apela a um cessar-fogo rápido com a libertação de um número limitado de reféns e a retirada das tropas israelitas das áreas povoadas de Gaza. Entretanto, os dois lados negociarão os termos da segunda fase. A segunda fase consiste num cessar-fogo permanente e na libertação total dos reféns em troca da retirada total de Israel de Gaza.

Mas existem obstáculos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel não concordará com nenhum acordo que o impeça de retomar as operações militares até que o Hamas seja eliminado. Na quinta-feira, indicou que Israel quer atravessar a fronteira de Rafah com o Egipto, o que seria inconsistente com uma retirada total de Gaza.

O Hamas abandonou as exigências de que Israel se comprometa a alcançar um cessar-fogo permanente. Mas um responsável político do Hamas disse à Associated Press que o grupo ainda quer uma garantia por escrito dos mediadores de que as negociações continuarão até que um cessar-fogo permanente seja alcançado.

Caso contrário, a qualquer momento, “Netanyahu poderá interromper as negociações e retomar a ocupação”, disse Ahmed Abdul-Hadi, chefe do gabinete político do Hamas no Líbano.

Abdel-Hadi disse que o Hamas não espera retomar o seu papel como único partido no poder em Gaza depois da guerra, mas quer ver um governo palestino de tecnocratas.

“Não queremos governar Gaza sozinho novamente na próxima fase”, disse ele. Autoridades israelenses sugeriram que a segunda rodada de negociações exigirá a remoção do Hamas.

Netanyahu está sob pressão crescente, tanto a nível nacional como internacional. Parentes dos reféns marcham sobre Jerusalém para exigir um acordo e a libertação dos seus entes queridos, enquanto os políticos israelitas, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, apelam a uma ampla investigação governamental sobre a conduta dos líderes de Israel.

A região corre maior risco. Os militares de Israel disseram na sexta-feira que um de seus soldados foi morto no norte de Israel, onde o grupo militante libanês Hezbollah tem disparado ao longo da fronteira com Israel.

___

Os redatores da Associated Press Abby Sewell e Sarah El Diep em Beirute, Sam Metz em Rabat, Marrocos, e Jack Jeffrey em Ramallah, Cisjordânia, contribuíram para este relatório.