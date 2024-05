Washington Post: A esposa do juiz Samuel Alito diz que a bandeira dos EUA é um ‘sinal de perigo internacional’ em 2021

CNN

–



A esposa do juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, disse anteriormente Bandeira americana invertida Em janeiro de 2021, o voo de volta do casal foi um “sinal de socorro internacional”. O Washington Post relatou Sábado, descrevendo um encontro entre os Alitos e um repórter do Post fora da casa do casal na época.

O repórter Robert Barnes, que visitou a casa do juiz em Alexandria, Virgínia, no dia da posse do presidente Joe Biden, para acompanhar uma denúncia relacionada, disse que a bandeira não foi hasteada. Martha-Ann Alito exigiu que o repórter “saísse da minha propriedade” depois de ver o casal saindo de casa, informou o Post.

De acordo com o The Post, Martha-Ann Alito disse: “Este é um sinal de angústia internacional!” Barnes exigiu informações sobre o assunto antes de Neeti levar sua esposa para o carro, ao mesmo tempo que negou que a bandeira estivesse relacionada a protestos políticos, dizendo que decorreu de uma disputa de bairro.

Martha-Ann Alito então gritou: “Pergunte a eles o que eles fizeram!” “Lá! Está melhor?” depois de colocá-lo no mastro, de acordo com o The Post.

Uma porta-voz do The Post disse no artigo que o jornal não noticiou a conexão na época porque levantar a bandeira parecia mais trabalho para Martha-Ann Alito do que justiça e envolvia uma polêmica. seu vizinho” e não está claro se está enraizado na política.

A reportagem do Post surge no momento em que o juiz conservador está envolvido em polêmica sobre a exibição fora de sua propriedade.

Do New York Times Uma foto obtida pelo The New York Times mostra uma bandeira invertida na casa de Alito em 17 de janeiro de 2021, três dias antes da posse de Biden. READ Ensaio de vacina contra o HIV chamado de ‘último lançamento de dados’ interrompido por resultados ruins

O New York Times na semana passada Postou uma foto Uma bandeira americana invertida hasteada na casa dos Alitos, na Virgínia, em 2021. Alito disse que a bandeira americana invertida Criado por sua esposa e foi reflexo de uma briga com um vizinho. Alito disse que a disputa envolveu um vizinho que colocou uma placa perto de um ponto de ônibus escolar que dizia “F ** k Trump” e depois colocou uma placa atacando sua esposa. justiça disse à Fox News Alitos discutiu com um vizinho, que a certa altura usou a palavra “c ** t”. Então sua esposa hasteou a bandeira virada.

A bandeira invertida era um símbolo para os apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que alegou falsamente fraude generalizada nas eleições presidenciais de 2020.

Então o Times noticiou Bandeira exibida durante o ataque à capital dos EUA na quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 Era conhecido por voar A casa de férias de Alitos em Nova Jersey no verão passado. A bandeira “Apelo ao Céu” da Guerra Revolucionária tornou-se um símbolo para os apoiantes de Trump.

As revelações sobre as bandeiras geraram críticas em Washington Principais senadores do Partido Republicano Dos democratas pedindo à Justiça que se abstenha de ações judiciais relacionadas a Trump e de um ataque ao Capitólio de 2021.

O líder republicano do Senado, John Thune, um dos candidatos para substituir o líder da minoria que se aposenta, Mitch McConnell, disse à CNN que a bandeira foi uma “má decisão”.

“Não sei como você explica isso”, disse o republicano de Dakota do Sul.

A notícia renovou apelos da esquerda pelo Congresso Promulgar regras de conduta A candidatura à Suprema Corte está paralisada há meses.

O presidente do Judiciário do Senado, Dick Durbin, um crítico frequente dos juízes conservadores, disse a Kate Bolduan da CNN na quinta-feira que alguém no mais alto tribunal do país hasteando tais bandeiras em sua propriedade “levanta uma questão séria”.

Alguns legisladores republicanos Alito defendeuSenador do Texas Ted Cruz disse a Kaitlan Collins da CNN na quarta-feira que “toda a comoção é exagerada” e acusou os democratas do Senado de tentarem deslegitimar o tribunal.

John Fritz da CNN, Holmes Lybrand e Ted Barrett contribuíram para este relatório.