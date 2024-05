Playoffs da NBA: Luka Doncic cai 32 e vence o jogo enquanto Mavericks lidera por 2 a 0

O Dallas Mavericks venceu por 2 a 0 nas finais da Conferência Oeste e acabou de derrotar o Minnesota Timberwolves.

Com Luka Doncic liderando, os Mavericks venceram o jogo 2 sobre os Timberwolves por 109-108. O jogo 3 está agendado para domingo às 20h ET em Dallas (TNT).

Doncic fez 32 pontos em 10 de 23 arremessos, 13 assistências, 10 rebotes e, claro, o vencedor do jogo. Com 108-106 faltando quatro segundos para o fim, Danzig acertou uma cesta de 3 pontos sobre o atual Jogador Defensivo do Ano, Rudy Gobert, para tirar o fôlego de uma vantagem de 18 pontos.

Luka Doncic fez tudo pelos Mavericks. (Foto de David Berting/Getty Images)

Danzig Imediatamente fiz questão de contar a Gobert o que aconteceu. Em esloveno, claro.

Os Timberwolves tiveram a chance de responder e colocar a bola nas mãos de Nas Reed, o melhor arremessador da noite, mas seu suposto vencedor do jogo sofreu uma falta. Reid liderou a equipe com 23 pontos em 8 de 13 arremessos (7 de 9 na faixa de 3 pontos).

Minnesota esteve no controle até o início do quarto período, quando uma sequência de 8 a 0 apagou a liderança e os dois times se recuperaram. O quarto período viu 11 mudanças de liderança diferentes, com Doncic e Kyrie Irving trocando feno com Reed e Anthony Edwards.

Irving fez sua primeira cesta de 3 pontos na quarta série e depois acertou as outras três. Ele pode ter sido o bode devido a três dos quatro lances livres perdidos no mesmo período, mas compensou com algumas jogadas tremendas.

Foi uma noite brutal para o Minnesota, que pensava ter uma vitória empatada na série, mas teve que revidar no quarto período. Faltando um minuto e meio para o fim, estavam cinco pontos à frente.

E depois, claro, havia as notas.

Depois que os Mavericks se beneficiaram dos erros flagrantes de Kyrie Irving, a controvérsia do desafio se aproxima

Faltando um minuto para Doncic acertar seu chute, os Timberwolves aumentaram a bola para 108-106 e colocaram Dallas em uma situação de falta dois. O que aconteceu a seguir foi um desastre em câmera lenta.

Jaden McDaniels pegou uma bola suja na linha de base e Irving tentou tirá-la de suas mãos. Irving conseguiu limpar a bola, mas os árbitros chamaram-na de Mavericks. O técnico do Dallas, Jason Kidd, contestou a decisão.

O kit de replay mostrou um ponto. A bola estava claramente em McDaniels. No entanto, Irving claramente cortou o antebraço de McDaniels e também mostrou que ele não fez contato com a bola. Infelizmente para os Timberwolves, os árbitros só podem ver quem tocou na bola por último. Uma falta não foi revisada porque os árbitros não marcaram falta na jogada.

Os árbitros concederam a bola aos Mavericks faltando 47 segundos para o fim. Doncic perdeu a próxima tentativa de 3 pontos, mas a virada foi um grande golpe para Minnesota.

Não fora do jogo porque Luca é o vencedor de todos os tempos, mas cara… a NBA precisa consertar isso 100% Na revisão, eles veem claramente que McDaniels sofreu falta e a bola foi para ele. Eles não podem marcar uma falta e dar a bola a Dallas. Isso tem que mudar. pic.twitter.com/jf8AaUH5pu -Josh Reynolds (@JoshReynolds24) 25 de maio de 2024

Esta é uma situação clássica em que as regras impedem um sistema de desafio bem-intencionado. Relaxar as regras nesta entressafra é um argumento convincente, mas não serve de grande consolo para os Timberwolves.

Os fãs do Target Center também sentiram um gosto amargo na boca quando Daniel Gafford bloqueou uma cesta de 3 pontos de Mike Conley, recebeu um passe de Donczyk para toda a quadra e de alguma forma fez uma bandeja. Seu corpo está quase horizontal.

Os replays subsequentes mostraram que Gafford saiu com um empurrão claro nas costas de Conley.

Esse tipo de coisa é sempre difícil de acompanhar porque sempre haverá ligações perdidas dos oficiais, e essas ligações são inevitáveis ​​​​quando se discute o quão ruim esta noite foi para Minnesota. Especialmente quando o seu líder está em claro declínio.

Anthony Edwards está lutando no momento perfeito para os Timberwolves

Poucos jogadores viram seu perfil crescer nesta temporada, como a estrela do Timberwolves, Anthony Edwards, mas seus últimos jogos dos playoffs começaram a tomar a forma de uma grande queda.

Desde o jogo 5 das semifinais da Conferência Oeste, Edwards acertou 5 de 15, 8 de 17, 6 de 24, 6 de 16 e, agora, 5 de 17. Isso soma uma porcentagem de 33,7% de arremessos de campo em cinco jogos.

É verdade que os Timberwolves venceram dois desses jogos, e Edwards fez muito para agregar valor à quadra em outras áreas (ele está com média de 7 assistências por jogo no mesmo período), mas você não pode falar mal dele como ele fez isso um. Os playoffs e além se tornarão uma das responsabilidades ofensivas do seu time.

Descobrir como impulsionar Edwards será uma das principais prioridades de Minnesota para o Jogo 3, embora como isso esfrie Doncic será a grande questão.