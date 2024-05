Conclusões do Celtics-Pacers: Tatum lidera a vitória de retorno no jogo 3 apareceu primeiro NBC Esportes Boston

O Boston Celtics está a uma vitória das finais da NBA, após uma emocionante vitória de retorno sobre o Indiana Pacers em Cainbridge Fieldhouse.

Depois de subir nove pontos no início, o Boston lutou defensivamente e perdeu 18 em um segundo quarto miserável. Indiana acertou 63,6 por cento do solo no primeiro tempo, incluindo 69,4 por cento em cestas de 2 pontos.

A segunda metade é uma história diferente. Os C’s mantiveram os Pacers com 18 de 47 (38,3%) arremessos no segundo tempo e reduziram seu déficit. Eles finalmente assumiram a liderança no final do quarto período, e Jrue Holiday a protegeu com um roubo de bola nos segundos finais do jogo:

Uma vitória por 114-111 deu ao Boston uma vantagem de 3-0 na série.

Os Celtics estão invictos fora de casa (5-0) nos playoffs de 2024. Foi a primeira derrota dos Pacers (7-1) nesta pós-temporada.

Jayson Tatum fez 36 pontos pelo Boston. Todos os cinco titulares C marcaram dois dígitos, incluindo Jaylen Brown (24 pontos) e Al Horford (23 pontos).

Andrew Nembhardt preencheu O astro ferido Tyrese Halliburton E perdeu 32 pontos, o recorde da equipe, em uma tentativa perdida. Pascal Siakam e Myles Turner adicionaram 22 corridas cada.

O Celtics completará a varredura e avançará para as finais da NBA na segunda-feira. A dica para o jogo 4 em Indiana está marcada para 20h ET, e a cobertura começa às 19h. Pré-jogo do Celtics ao vivo Aqui na NBC Sports Boston.

Aqui estão três conclusões da vitória do Boston no Jogo 3.

Grande noite de recuperação para Jayson Tatum

Os críticos de Tatum foram veementes durante a pós-temporada, mas ficaram em silêncio no sábado à noite.

O cinco vezes All-Star foi o melhor jogador em quadra no Jogo 3. Ele perdeu pouco tempo para fazer sua presença ser sentida, perdendo 15 pontos no primeiro quarto – o segundo maior em um quarto de sua carreira nos playoffs, seguido por um desempenho de 16 pontos no jogo 4 contra o Cleveland. Ele terminou o primeiro tempo com 20 pontos em um arremesso eficiente de 8 de 14.

Terminando com 36 pontos, incluindo esta cesta de 3 pontos no final do quarto período, Tatum manteve o equilíbrio no segundo tempo:

Sua linha estatística estelar – 36 pontos (12-23 FG, 5-10 3-PT), 10 rebotes, oito assistências, dois bloqueios, um roubo de bola e nenhuma virada – foi histórica. Ele agora tem cinco jogos de playoffs na carreira com pelo menos 35 pontos e 10 rebotes Segundo na história celta Atrás do lendário Larry Bird (10).

Tatum também se tornou o primeiro jogador na história da NBA a completar 36 pontos, 10 rebotes, oito assistências e cinco arremessos de 3 pontos sem virada. Para StatMuse.

Al Horford mantém as luzes acesas

Por melhor que Tatum fosse, o Celtics não venceu o jogo 3 sem Horford.

Enquanto Derrick White e Jrue Holiday lutavam ofensivamente, o grande homem sênior se destacou e teve uma de suas melhores noites fora do arco. Ele acertou absurdos 7 de 12 de longe e terminou com 23 pontos em 34 minutos.

Os três maiores do jogo de Harbord aconteceram no final do quarto período. Seu chute reduziu a desvantagem para dois pontos faltando pouco mais de um minuto para o final:

Horford teve cinco rebotes, três bloqueios e uma roubada de bola. O jogador de 37 anos é o jogador mais velho da história da NBA a acertar sete cestas de 3 pontos em um jogo de playoff.

Um conto de duas partes para a defesa de C

Os Celtics ficaram sem suas duas melhores opções de ataque no jogo 3 – Kristaps Porzingis (panturrilha) e Luke Kornet (pulso) – e isso ficou evidente ao longo do primeiro tempo.

Indiana foi implacável na luta contra Horford e o resto da pequena escalação de Boston. Todos os 31 pontos do time da casa no primeiro quarto vieram da linha de pintura ou de lance livre.

Essa tendência também continuou no segundo trimestre. Os Pacers terminaram o primeiro tempo com 21 de 30, somando 42 pontos – dois a menos que o Dallas, melhor jogador dos playoffs da NBA, no Jogo 1 contra Minnesota.

Então, um interruptor foi acionado.

Indiana acertou apenas 38,3 por cento do solo no segundo tempo e marcou apenas 42 pontos nos dois últimos frames, após marcar 69 no primeiro tempo.

A defesa do Celtics travou tarde, e um roubo tardio de Holiday completou a reviravolta naquela ponta da quadra. Por causa disso, Boston tem a chance de garantir sua passagem para a final na noite de segunda-feira.