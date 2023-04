Tornados estão abrindo um amplo caminho de destruição em todo o meio-oeste e sul

Sra. Johnson estava parado perto de uma mesa de carga quando viu o teto desabar.

“Vi pessoas levantando os telhados das pessoas, vi pessoas sendo retiradas”, disse ele.

O áudio do despacho mostrou equipes de resgate correndo para o local, onde os relatórios pioraram progressivamente. desabou com os ocupantes dentro, disse o despachante primeiro. As pessoas estavam presas no porão, ela acrescentou alguns minutos depois. As ambulâncias levam os pacientes ao hospital, às vezes carregando várias pessoas ao mesmo tempo. Nisso, 40 pessoas ficaram feridas.

Os frequentadores do show ajudaram em alguns dos esforços iniciais de resgate, disseram as autoridades, com equipes de resgate de três condados respondendo e algumas ambulâncias fazendo viagens de ida e volta do hospital para o teatro.

“Eles agiram rapidamente para tirar os detritos das pessoas”, disse o diretor de gerenciamento de emergências do condado, Dan Sagard.

Um homem morto, um homem de 50 anos vestindo uma camiseta de show, foi retirado dos escombros por curiosos, disse ele.