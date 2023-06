Walt Nauta: assessor de Trump indiciado em caso de documentos classificados

CNN

—



Um assessor do ex-presidente Donald Trump foi indiciado em uma investigação do procurador especial Jack Smith. Manuseio incorreto de documentos classificados Da Casa Branca de Trump.

A acusação de Walt Nauta é a segunda na investigação do procurador especial. Trump foi acusado de 37 acusações, incluindo alegações de retenção intencional de informações de segurança nacional, de acordo com a acusação, que foi revelada na sexta-feira.

Nauta enfrenta seis acusações, incluindo várias acusações de obstrução e encobrimento decorrentes da suposta conduta.

Os promotores alegam que Nauta mentiu para os investigadores quando foi entrevistado pelo FBI em maio de 2022, de acordo com a acusação. Antes de Trump entregar as 15 caixas aos Arquivos Nacionais em 2022, ele alegou falsamente que não tinha conhecimento das caixas sendo trazidas para a casa de Trump.

Mas de acordo com a acusação, o próprio Nauta ajudou a mover as caixas do depósito para a residência de Trump.

“Quando perguntado se ele sabia onde as caixas de Trump estavam armazenadas e se elas estavam em um local seguro ou trancado antes de chegarem à residência de Trump, Nauta respondeu falsamente: ‘Gostaria de poder lhe dizer. Não sei. Não sei’ t – eu realmente não sei'”, diz a folha de acusação.

A acusação alega que, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, Nauta e outro funcionário de Trump trouxeram caixas de um depósito de Mar-a-Lago para a residência de Trump por ordem do ex-presidente.

“Nauta sabia que as caixas em Pine Hall eram do depósito porque Nauta transferiu as caixas do depósito para Pine Hall com a ajuda do funcionário Trump 2; e Nauta observou e moveu as caixas para vários locais no Mar-a- Lago Club”, afirma a acusação.

O advogado de Nauta se recusou a comentar na sexta-feira. Nauta esteve com Trump esta semana em seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey.

Trump respondeu às acusações de Nauta nas redes sociais na sexta-feira, dizendo: “Eles estão tentando arruinar sua vida como tantos outros, acreditando que ele falará mal de ‘Trump’. Ele é forte, corajoso, um grande patriota. O FBI e o DOJ são corruptos!”

O envolvimento de Nauta na movimentação de caixas de material classificado para o resort de Trump na Flórida está sob escrutínio dos investigadores. Antes de o FBI executar um mandado de busca na propriedade de Palm Beach em agosto passado, Nauta movia caixas com a ajuda de um funcionário da manutenção em Mar-a-Lago.

De acordo com documentos judiciais do ano passado, o FBI encontrou mais de 100 documentos marcados como classificados durante a busca, semanas depois que um advogado de Trump assinou certificando que a equipe de Trump cumpriu uma intimação de maio que buscava desclassificar todos os documentos. Sinais.

A CNN informou anteriormente que os investigadores obtiveram imagens de vigilância mostrando Nauta e o trabalhador movendo caixas de documentos classificados pelo resort. Nauta falou várias vezes com os investigadores durante o julgamento, inicialmente dizendo que não manuseava caixas ou documentos importantes em Mar-a-Lago.

Depois que as imagens de vigilância foram devolvidas, Nauta mudou sua história, informou a CNN anteriormente, e depois de trocar de advogado, o assessor parou de falar com os investigadores no outono passado.

Jornal de Wall Street Anunciou pela primeira vez a acusação de Nauta.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais.