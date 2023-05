Kiev sob novo ataque maciço de drones russos, diz Vitali Klitschko

1 hora atrás

Ele disse que as defesas aéreas derrubaram mais de 20 drones em direção a Kiev – mas uma “nova onda de drones” estava se aproximando.

A Rússia intensificou recentemente os ataques a Kiev em um esforço para romper as defesas da capital.

No domingo, alertas de ataque aéreo foram ativados em 12 regiões da Ucrânia, de Volyn, no noroeste, a Dnipropetrovsk, no sudeste.