O que isso significa para os consumidores é que a GM e a Ford adotaram a tecnologia de carregamento EV da Tesla

DETROIT (AP) – A partir do ano que vem, os proprietários de veículos elétricos fabricados pela General Motors e pela Ford poderão carregar seus VEs em vários postos de carregamento da Tesla, a maior rede do país.

Como parte de sua mudança, ambas as montadoras da área de Detroit decidiram usar o conector de carregamento EV da Tesla, o plugue que conecta um veículo elétrico a uma estação de carregamento.

GM e Ford unem forças com o sistema de carregamento da Tesla , o restante da indústria automobilística pode ser forçado a seguir o exemplo. Se assim for, isso seria um grande sucesso para a Tesla, garantindo um fluxo de receita novo e garantido nos próximos anos.

Atualmente, existem dois tipos principais de plugues de carregamento de VE: o padrão de carregamento norte-americano da Tesla e o CCS, que é usado por todas as outras montadoras. Ainda não está claro quais outras montadoras podem se juntar à Ford e à GM.

O que vai mudar?

Com 17.000 plugues de carregamento, a Tesla comanda a maior rede dos EUA. Suas estações podem carregar mais rápido do que outras. Eles geralmente são confiáveis ​​e estão em locais seguros próximos aos principais corredores de viagens. De acordo com novos acordos com GM e Ford, os EVs dessas empresas poderão carregar em 12.000 plugues Tesla Supercharger a partir do próximo ano. Tesla é o mais vendido de EVs nos EUA, GM no. 2 e Ford n. 3. Como essas três empresas controlam uma grande parte do mercado de veículos elétricos, os analistas dizem que outras montadoras provavelmente fecharão acordos com a Tesla. Em desvantagem competitiva. “Quero que meus clientes não tenham acesso a compressores e vou cobrar US$ 100.000 por veículo?” Gary Silberg, chefe global de automotivo da KPMG disse.

O que acontece se eu possuir um VE que não seja da Tesla?

Se for fabricado pela GM ou Ford, você precisará comprar um adaptador para poder conectá-lo aos carregadores da Tesla. Não está claro quanto isso vai custar. Você também pode carregar continuamente em redes com conectores CCS. Se o seu carro for de outro fabricante, talvez você não tenha acesso aos carregadores da Tesla no momento. Mas a rede de estações públicas com conectores CCS está crescendo – quase 54.000 locais, com aproximadamente 139.000 plugues, de acordo com o Departamento de Energia. No entanto, apenas 7.400 dessas estações são carregadores rápidos DC, que fornecem uma carga significativa em minutos.

O que acontece se eu comprar um VE que não seja da Tesla no futuro?

Até 2025, a GM e a Ford dizem que começarão a instalar portas em novos veículos elétricos compatíveis com os carregadores da Tesla. Para usar um carregador CCS, você precisará possuir um adaptador ou encontrar uma estação de carregamento que acomode ambas as tecnologias. Embora outras montadoras possam mudar para o sistema da Tesla, pelo menos por alguns anos, você provavelmente precisará desse adaptador. “Meu palpite é que o que veremos até 2027 é que não haverá novos EVs construídos para a América do Norte com portas CCS”, disse Sam Abulzamid, analista da Guidehouse Insights.

Quem é o grande vencedor aqui?

GM e Ford não divulgaram muitos detalhes sobre os acordos financeiros. Mas está claro que a Tesla terá um aumento na receita, já que os veículos da Ford e da GM cobram mais. A GM disse que não gastou nada no negócio; Seus clientes têm que pagar a Tesla. Os proprietários de GM e Ford EV também ganharão, pois receberão o dobro do número de carregadores que tinham antes.

Quem perde?

Se outras montadoras optarem pela Tesla, as empresas que constroem suas próprias redes de carregamento, como ChargePoint, EVICO ou Electrify America, sentirão a pressão. Eles precisam garantir que todos os seus carregadores rápidos funcionem com o Tesla Plug – ou ser mais competitivos adicionando estações em locais melhores para torná-los mais confiáveis. “Até agora, eles basicamente não precisam competir com a Tesla pelos proprietários de veículos equipados com CCS”, observou Abulzamid. Como a rede da Tesla está aberta a mais veículos, Silberg disse que outras empresas podem ter dificuldades para atrair investidores. No entanto, à medida que se adaptam, os consumidores devem ter mais opções de carregamento. “Isso vai acender um fogo nessas empresas”, disse ele.

O que outras montadoras estão dizendo sobre ingressar na Tesla?

Isso difere. Kia, Nissan e Toyota se recusaram a comentar. A Hyundai diz que continua avaliando sua tecnologia, mas não tem nada a anunciar. Stellandis disse que funciona para responder. A Volkswagen está comprometida com o padrão CCS. A Electrify America, fundada com dinheiro para resolver fraudes nas emissões da VW, planeja dobrar seu número de carregadores até 2026. Agora são 840 estações e cerca de 4.000 tomadas.