VERMONT: Um alerta de inundação permanece em vigor esta tarde em meio a esforços de resgate de inundações que deixaram uma pessoa morta

O clima perigoso pode trazer mais inundações repentinas para Vermont – assim como o estado inicia sua longa recuperação Chuvas devastadoras inundaram a região No início desta semana.

Pelo menos uma pessoa morreu em recentes tempestades e inundações, disse o Departamento de Saúde de Vermont em um comunicado à imprensa. Stephen Davol, 63, “morreu em 12 de julho em um acidente de afogamento em sua casa”, disse o comunicado. Não foram fornecidos mais detalhes.

E o Serviço Nacional de Meteorologia alertou que fortes tempestades, inundações repentinas, granizo e até tornados podem atingir Vermont na quinta-feira.

As equipes concluíram os esforços de resgate para os residentes atingidos pelas enchentes, e não há mortes ou trabalhos em andamento relacionados às tempestades anteriores, disse a comissária de segurança pública de Vermont, Jennifer Morrison, na quinta-feira.

O sul de Vermont enfrenta o risco de chuvas moderadas e trovoadas na tarde de quinta-feira e continua durante a noite, disse o serviço meteorológico. Muito O estado já está alagado Um novo relógio de inundação está em vigor.

O serviço meteorológico alertou para 1,5 a 2 polegadas de chuva em partes de Vermont, New Hampshire e Nova York. Espera-se que os totais de precipitação de Vermont sejam menores do que na semana passada, com solos saturados e rios ainda cheios, tornando a área mais propensa a inundações.

A maior parte do clima perigoso é esperada entre 16h e 20h de quinta-feira, disse Morrison, quando as chances de inundações localizadas são maiores.

“Não se espera que se repita na segunda e terça-feira, mas é perigoso em áreas que sofrem inundações repentinas”, disse ele.

Outra rodada de chuva forte atingirá o estado no domingo, disse o governador Bill Scott na quinta-feira.

“Não acabou e não vai acabar depois desta tempestade”, alertou.

Brian Snyder/Reuters As ruas de Montpelier, Vermont foram inundadas pelas chuvas recentes.

“Hoje estou enviando um pedido ao presidente Biden para uma declaração de grande desastre, que, se aprovada, fornecerá financiamento federal para alívio de desastres que ajudará muito as comunidades na fase de recuperação”, acrescentou Scott.

Biden aprovou uma declaração inicial de emergência para Vermont na terça-feira, colocando o processo de ajuda em movimento.

As autoridades agora estão pedindo aos moradores que não coloquem a si mesmos ou aos socorristas em risco, ignorando o fechamento de estradas ou arriscando-se desnecessariamente perto de enchentes.

“Eles estão cheios de petróleo, gás, esgoto, produtos químicos, etc. Eles são sujos e desagradáveis”, disse Morrison. Não deixe seus filhos brincarem na água da chuva.

Vermont ainda está sofrendo com as enchentes devastadoras que transformaram ruas em rios e atravessaram prédios, deixando muitos presos em suas casas e carros. Mais de 200 pessoas foram resgatadas desde domingo, disse Morrison na quarta-feira.

John Tully para The Washington Post/Getty Images Membros da equipe de resgate técnico de Colchester responderam ao chamado em Montpelier, Vermont.

“Aqueles que retornam às casas inundadas devem ter cuidado ao entrar. “Não ligue o disjuntor ou use qualquer fonte de energia até que seu sistema seja verificado por um eletricista licenciado”, disse ele.

O chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências viajou para Vermont para avaliar os danos e pediu aos residentes que estivessem cientes dos perigos pós-inundação.

“Leva apenas cerca de 6 polegadas de água para limpar os pés de alguém”, disse o administrador da FEMA, Dean Criswell, na quarta-feira.

“Naquela água, vemos muitos destroços. Vemos linhas de energia derrubadas. Vemos coisas que podem causar danos adicionais.

Outros estados também enviaram pessoal a Vermont para ajudar nos esforços de resgate.

Mesmo com toda a ajuda, levará anos – se não uma década – para que Vermont se recupere, disse Morrison.