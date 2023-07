Mais de 185 melhores ofertas estendidas do Prime Day que você ainda pode conseguir

— As recomendações são selecionadas independentemente por autores revisados ​​por pares. As compras que você fizer por meio de nossos links podem gerar uma comissão para nós e nossos parceiros de publicação.

dia nobre Pode ter acabado, mas ainda há centenas de ofertas em TVs, utensílios de cozinha, aspiradores, roupas e muito mais. Você quer salvar? laptops, Fones de ouvido Ou em outros gadgets de tecnologia, ainda há muitos negócios a serem feitos na maior venda da Amazon no ano.

Apple AirPods Pro (2ª Geração) Economize 20% no Apple AirPods Pro (2ª geração) com esta oferta pós-Prime Day $ 199 na Amazon (economize $ 50)

Aspirador sem fio Dyson Outsize+ Economize 25% no aspirador sem fio Dyson Outsize + com esta oferta estendida do Prime Day $ 715 na Amazon (economize $ 234,99)

Ofertas de laptops Prime Day

Ofertas da Apple no primeiro dia

Apple iPad Pro de 12,9 polegadas e 128 GB (6ª geração) Economize 5% no Apple iPad Pro de 12,9 polegadas e 128 GB (6ª geração) com esta oferta pós-Prime Day $ 1.0490 na Amazon (economize $ 50)

Ofertas de TV Prime Day

Ofertas nulas do primeiro dia

Guardanapo de 8 polegadas carvão de bambu duplo XL médio firme colchão de espuma viscoelástica Economize 22% neste colchão confortável na Amazon $ 139 na Amazon (economize $ 40)

Ofertas de jogos Prime Day

Purificador de ar Winix 5500-2 com True HEPA Economize 24% no purificador de ar Winix 5500-2 com True HEPA com esta oferta pós-Prime Day $ 189,99 na Amazon (economize $ 60)

Fabricante de gelo Ge Profile Opal 2.0 de bancada Economize 9% no Ge Profile Opal 2.0 Countertop Nugget Ice Maker na Amazon $ 541 na Amazon (economize $ 38)

Ofertas de cozinha Prime Day

Câmera de segurança inteligente de panorâmica/inclinação interna da Casa Economize 20% na câmera de segurança inteligente Kasa Indoor Pan/Tilt na Amazon $ 27,99 na Amazon (economize $ 7)

Waterpig Aquarius Water Flosser Economize 20% no Waterpik Aquarius Water Flosser com esta oferta pós-Prime Day $ 79,99 na Amazon (economize $ 20)

O que é o Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day É um evento anual de compras de dois dias para os membros do Amazon Prime. Todos os anos, as vendas são recebidas com ofertas incríveis em alguns de nossos produtos favoritos – pense em grandes economias em fones de ouvido, aspiradores de pó, fritadeiras e muito mais. A venda exclusiva de dois dias está disponível para membros Prime novos e existentes. Ainda não é assinante do Amazon Prime? Não se preocupe, você pode Registre-se hoje Comece a economizar.

Quando é o Amazon Prime Day 2023?

Começa a venda do Amazon Prime Day 2023 11 de julho E correu 12 de julho. Acompanharemos todas as ofertas do Amazon Prime Day e acompanharemos as economias ao vivo durante a venda.

Você precisa de uma assinatura do Amazon Prime para comprar ofertas do Prime Day?

Sim. Exclusivo Amazon Prime Day Principais membros. O evento apresenta as melhores ofertas para assinantes Prime. Se você não é um membro Prime, pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Amazon Prime ou uma assinatura Prime para aproveitar essas ofertas incríveis.

Quanto custa Amazon Prime?

Uma assinatura padrão do Amazon Prime custará $ 14,99 por mês ou $ 139 para uma assinatura de um ano. Enquanto isso, estudantes e beneficiários de auxílio governamental elegíveis podem se inscrever no Prime com até 50% de desconto.

O que devo comprar durante o Amazon Prime Day?

Se você está esperando grandes descontos em TVs, laptops, Utensílios de cozinha ou aspiradores de pó, o Amazon Prime Day oferece descontos raros em milhares de produtos aprovados e revisados. Nos últimos anos, o Amazon Prime Day ofereceu economias impressionantes em itens caros, tornando-o o momento perfeito para investir em novos gadgets e utensílios domésticos. Se você deseja atualizar seu sistema de entretenimento doméstico, recomendamos procurar ofertas Smart TVs com melhor classificação. Enquanto isso, se você quiser cozinhar comida com qualidade de restaurante em casa, confira as remarcações Air Fryers favoritas do cliente E Panela de pressão.

O que são Amazon Lightning Deals?

Ofertas relâmpago são descontos urgentes da Amazon oferecidos em um produto por um curto período de tempo. Um cliente recebe um até que o negócio termine ou todos os descontos sejam reivindicados.

As ofertas do Prime Day mudam ao longo do dia?

Sim. Os preços na Amazon e em outros varejistas on-line podem variar em um determinado dia, mas os preços do Prime Day são alguns dos mais baixos que veremos durante todo o ano e os negócios se esgotam rapidamente – e quando isso acontece, o único produto disponível é de outros vendedores. ou a um preço competitivo mais baixo. Os negócios relâmpago, em particular, são os produtos mais vendidos de edição limitada e por tempo limitado da Amazon, que costumam ser procurados rapidamente e, quando acabam, acabam. Às vezes, o melhor preço volta a aparecer, mas se você conseguir um bom preço em um item que deseja, não espere ou poderá perder.

As ofertas do Prime Day são as mesmas nos dois dias?

A Amazon está constantemente lançando novos negócios durante seu evento de vendas de 48 horas no Prime Day. Uma oferta dura dois dias, enquanto outras estão disponíveis por tempo limitado ou esgotam rapidamente.

Quanto tempo dura o Amazon Prime Day?

O Amazon Prime Day é tipicamente um evento de compras de 48 horas. Embora as ofertas geralmente estejam disponíveis apenas por alguns dias, a liquidação é uma das melhores oportunidades para comprar gadgets e artigos domésticos indispensáveis ​​com grandes descontos.

Quando termina o Amazon Prime Day?

O Amazon Prime Day geralmente termina na noite seguinte ao segundo dia do evento. Embora algumas das ofertas com os maiores descontos se esgotem ou expirem no final do evento, informaremos todas as melhores ofertas da Amazon para fazer compras antes e depois do evento.

O primeiro dia é uma farsa?

Embora o Amazon Prime Day seja 100% legítimo, os compradores devem sempre ter cuidado com sites falsos, golpes de vendedores terceirizados e e-mails ou ligações não solicitadas de golpistas solicitando informações de pagamento ou informações pessoais.

Quais lojas estão oferecendo vendas concorrentes do Amazon Prime Day?

Embora o Amazon Prime Day seja exclusivo da Amazon, muitos varejistas populares oferecem vendas semelhantes em geral. Historicamente, vimos vendas concorrentes de produtos de primeira linha Walmart, alvo, Nordstrom, viajante E Melhor compra. Se você não tiver uma conta Amazon Prime no Amazon Prime Day 2023, é melhor comprar em varejistas alternativos que ofereçam serviços acessíveis.

Os preços eram precisos no momento em que este artigo foi publicado, mas podem mudar com o tempo.