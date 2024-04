Recuperação do corpo de trabalhador da construção civil desaparecido no colapso de uma ponte importante: Comando Combinado

O corpo de um dos quatro trabalhadores da construção civil que desapareceram após o colapso da ponte Francis Scott Key foi recuperado na sexta-feira, disseram autoridades.

Pessoa resgatada Identificado Maynor, de 38 anos, como Yasir Suazo-Sandoval pelo Comando Combinado. Autoridades disseram que sua família foi informada.

Cortesia da família

As equipes de mergulho do Comando Unificado de Salvamento encontraram o que acreditavam ser o trabalhador da construção civil desaparecido por volta das 10h30 horário do leste dos EUA na sexta-feira e notificaram a Polícia do Estado de Maryland, disseram autoridades. A polícia estadual despachou uma equipe de resgate com equipes de mergulho de parceiros policiais e resgatou Suazo-Sandoval.

Pai de dois filhos, imigrou de Honduras há 17 anos, segundo Gustavo Torres, diretor executivo dos Advogados Especiais Nomeados pelo Tribunal (CASA), grupo que trabalha com imigrantes. Ele sonhava em abrir um pequeno negócio e trouxe alegria e humor para sua família, disse Torres aos repórteres na semana passada.

Suazo-Sandoval foi um dos seis trabalhadores da construção civil mortos quando um navio cargueiro colidiu com a ponte de Baltimore em 26 de março, causando o colapso quase total do porto de Baltimore.

Os corpos de dois trabalhadores foram encontrados um dia após o desabamento. Mergulhadores encontraram uma caminhonete vermelha submersa em cerca de 7,5 metros de profundidade perto do meio da ponte, disse a Polícia Estadual de Maryland.

Os trabalhadores foram identificados pela polícia como Alejandro Hernandez Fuentes, 35, do México, que morava em Baltimore, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, 26, da Guatemala, que morava em Dundalk, Maryland.

Manuel Pauls Seneta/AP

Três trabalhadores estão desaparecidos e dados como mortos. Entre eles estava Miguel Luna, pai de cinco filhos, natural de Usulutan, Califórnia, em El Salvador, disse sua família à ABC News.

Um homem de 35 anos de Chiquimula, Camotán, Guatemala e um trabalhador do México estão desaparecidos, segundo o Ministério das Relações Exteriores de seus respectivos países.

“As famílias ainda estão esperando para saber se encontramos seu ente querido”, disse o superintendente da Polícia do Estado de Maryland, coronel Roland L. Butler Jr. disse em um comunicado na sexta-feira. “Garanto a vocês que estamos totalmente comprometidos em encontrar um encerramento para cada uma dessas famílias”.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, disse que a recuperação da terceira vítima “aproxima um passo do encerramento”, embora “meu coração esteja com todas as famílias enquanto elas continuam esperando por seus entes queridos”.

“Estou grato aos socorristas que se concentraram no resgate das vítimas restantes e continuaram o seu trabalho para limpar o canal com muito cuidado”, disse ele num comunicado. “Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiar estas famílias e fornecer-lhes tudo o que precisam durante esta tragédia inimaginável.”

O resgate da vítima ocorreu no mesmo dia em que o presidente Joe Biden visitou o local do acidente.

Biden agradeceu aos socorristas por seus esforços e mais tarde marcou um encontro com familiares dos seis trabalhadores mortos no desastre da ponte.

“Eles são os trabalhadores que trabalham duro no meio da noite para consertar buracos em uma ponte que dezenas de milhares de passageiros atravessam todos os dias”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira.