Mulher diz que perdeu a voz ao gritar depois de ficar presa durante a noite em uma gôndola de uma estação de esqui

Uma mulher ficou presa em uma gôndola em Lake Tahoe, Califórnia, na noite de quinta-feira, disse uma estação de esqui Afiliada da CNN KCRA Ela “gritou tanto até que perdi a voz”.

Monica Laso, que havia planejado uma viagem para esquiar com os amigos, nunca imaginou que passaria uma noite no céu pendurada em uma gôndola, disse ela ao KRA em entrevista traduzida do espanhol.

Depois de estar cansado demais para continuar descendo a montanha, Lasso disse que abordou um trabalhador que o guiou até a gôndola. A gôndola parou por volta das 17h, dois minutos depois de ela entrar, deixando-a presa, disse ela.

“Não tenho telefone, luz nem nada”, disse Laso ao KCRA.

Os amigos de Laso relataram seu desaparecimento quando não puderam ser encontrados, disseram à afiliada da CNN. Só na manhã de sexta-feira, quando a gôndola do Heavenly Mountain Resort começou a operar novamente, as equipes perceberam que ela havia passado a noite nela.

O Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado solicitou assistência do Esquadrão de Resgate de Incêndios de South Lake Tahoe quando ele foi encontrado, disse a porta-voz dos bombeiros e resgate, Marshall Kim George, à CNN. “Ela foi avaliada e o transporte foi recusado – sempre recomendamos transporte para todos os pacientes.

“A resposta estava no fundo da gôndola. Essa foi realmente a extensão do nosso envolvimento”, acrescentou George.

“A segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes são a nossa principal prioridade no Heavenly Mountain Resort. Estamos investigando esta situação muito seriamente”, disse Tom Fortune, vice-presidente e diretor de operações do Heavenly Mountain Resort, disse a CNN em um comunicado.

A CNN entrou em contato com o Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado para obter mais informações.