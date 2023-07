Vendas de Samsonite, Trtl e muito mais.

Não perca essas ótimas ofertas em itens essenciais para viagens no evento Amazon Prime Day! (Foto: Amazon)

O segundo dia do Amazon Prime Day 2023 finalmente chegou, dando aos compradores que procuram se preparar para as férias de verão uma última chance de conseguir todos os itens de viagem que procuram por uma fração do custo. Esta venda épica apresenta milhares de ofertas em malas, fones de ouvido, sapatos confortáveis ​​e muito mais de nossas marcas de viagens favoritas. Está lá A mala Samsonite mais vendida Mais de 40% de desconto, muito popular Travesseiro de viagem Trtl por apenas $ 48 e aprovado pelo autor Sandálias Deva por apenas $ 37. Com tantos itens incríveis à venda, pode ser difícil pesquisar sozinho na Amazon – por isso, fizemos o trabalho duro para você e reunimos as melhores ofertas de viagens do Prime Day abaixo. Mas todos os negócios terminam hoje à noite, então é melhor você se apressar!

As melhores ofertas de malas

Samsonita Confira este bebê: o incher de 24 polegadas possui rodas giratórias de 360 ​​graus para facilitar a navegação, travas TSA montadas na lateral e um hardshell resistente a arranhões. Ele vem em uma variedade de cores que vão se destacar em um cinto de bagagem e está com quase 40% de desconto agora! $ 129 na Amazon

“Perfeito para uma semana fora”, disse um comprador Antes de adicionar, “É muito leve e fácil de transportar. Não precisa se preocupar com isso caindo como minhas malas no passado. E passou ileso pela esteira de bagagem. Nem um arranhão!”

Spinner Expansível London Fog Chelsea 25″

Conjunto de bagagem Rockland Journey Softside vertical com 4 peças

Bagagem Hardside Samsonite Winfield 2

Hardside Samsonite Evolve SE com giradores de bagagem expansíveis

Bagagem de rodinhas expansível SwissGear Sion Softside

Conjunto de bagagem de viagem expansível de 4 peças do Travellers Club Midtown Hardside

Bagagem rígida expansível American Tourister Stratum XLT

Conjunto de malas American Tourister Pop Max Softside

Bagagem expansível hardside centrada Samsonite

Bagagem Rockland Melbourne Hardside expansível roda giratória

Bagagem expansível Delsey Paris Helium Aero Hardside

As melhores ofertas de acessórios de viagem

Trtl O travesseiro de viagem Trtl raramente é colocado à venda, então, se você está querendo experimentá-lo, agora é a hora. Ao contrário dos travesseiros de viagem convencionais em forma de U, o inovador travesseiro Trtl possui um sistema de suporte interno que evita que sua cabeça se mova para evitar rigidez no pescoço e dores nos ombros. Além disso, é lavável na máquina! $ 48 na Amazon

“O travesseiro de viagem Trtl é um divisor de águas para passageiros frequentes. Seu design leve e compacto facilita a embalagem e o transporte no avião. Com suporte excepcional para o pescoço e amortecimento confortável, garante um sono reparador durante seus voos. Diga adeus ao voos sem dormir e desfrute de uma viagem confortável com esta almofada de viagem. Olá” Um revisor cinco estrelas elogiou.

As melhores ofertas de tecnologia para viagens

Maçã Os AirPods não precisam de muita introdução, mas você deve saber que esses profissionais custam quase US $ 50 em seu preço normal – e o mais barato que já vimos. $ 199 na Amazon

Um cliente feliz escreveu: “O cancelamento de ruído e o ajuste dos AirPods em meus ouvidos mudaram minha vida. Com os AirPods originais, às vezes eles caem dos meus ouvidos durante o exercício. Esses benefícios nunca mudam. Se você duvida do cancelamento de ruído, sugiro que coloque nos ouvidos e veja se eles abafam o som. Como eu disse, muda o jogo.

Câmera de lente intercambiável Sony a7 III ILCE7M3/B full-frame mirrorless

Uma estação de carregamento para vários dispositivos Apple

Suporte universal para suporte de telefone de avião em voo

Fones de ouvido sem fio Bluetooth Bose QuietComfort 45 com cancelamento de ruído

As melhores ofertas de roupas de viagem

“Melhor compra de viagem que já fiz” Um revisor cinco estrelas elogiou. “Eles estavam confortáveis ​​em um voo de 9 horas. Eles pareciam bons. Enfiei o zíper do telefone no bolso, sem me preocupar com ele acabar no chão, e o levei para o nojento banheiro do avião. O melhor de tudo é que meu passaporte e passagem cabem no bolso lateral com velcro. Chega de correr atrás de documentos! Seguro e protegido.”

Macacão de manga curta com decote em V profundo casual Pretty Garden

Calça de ioga feminina Ueu de perna larga

Camisa de caminhada Baylife UPF 50+, gola polaina

Camiseta Amazon Essentials Classic-Fit com decote em V (pacote com 2)

As melhores ofertas de sapatos de viagem

Deus Os chuteiras fofas têm tiras de poliéster supermacias na pele e totalmente ajustáveis ​​para que você encontre o ajuste perfeito. Eles têm uma palmilha contornada para conforto e uma sola de borracha durável. Além disso, secam rapidamente. $ 37 na Amazon

Eu mesmo usei esses tênis confortáveis ​​em uma viagem ao Marrocos no ano passado e fiquei impressionado com o conforto e o apoio que eles deram. Eles me levaram por ruas de paralelepípedos, souks lotados, piscinas de hotéis e trilhas no deserto. Apesar de caminhar mais de 20.000 passos por dia, nunca tive dores nos pés ou bolhas ao usá-los. pertence a mim preto clássicoMas há dezenas de cores para escolher, Alguns estilos são tão baixos quanto $ 30Se você é mais aventureiro.

dr. Shoes Madison Slip On Moda Tênis

Sapato feminino Skechers Go Walk Joy Walking

Tênis de corrida feminino Cloud Foam Pure da Adidas

As revisões citadas acima refletem as versões mais recentes no momento da publicação.

