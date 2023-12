Colts solidifica posição nos playoffs com vitória sobre o cambaleante Steelers

INDIANÁPOLIS – Os Colts se recuperaram da derrota da semana passada para o Cincinnati Bengals em um de seus jogos mais importantes da temporada, com uma vitória por 30-13 sobre o Pittsburgh Steelers no sábado. Corrida dos playoffs da AFC.

As esperanças dos Colts teriam sido um grande sucesso com um resultado diferente. Os Colts entraram no jogo com 38% de chances de chegar à pós-temporada, e suas chances teriam caído para 19% com uma derrota. Mas esta vitória foi em dezembro. 24 com um confronto fora de casa contra o Atlanta Falcons para aumentar suas chances de playoff para 63%.

O mais encorajador para os Colts foi o desempenho do quarterback Gardner Minshew, que teve uma sequência irregular até o final. Ele teve um de seus melhores desempenhos da campanha, marcando 18 de 28 para 215 jardas com três touchdowns. Mas há uma preocupação com lesões em Indianápolis, com o wide receiver número 1 Michael Pittman Jr. (concussão) e Zach Moss (mão) fora da disputa devido a lesões.

Confira outras ótimas histórias de ambas as equipes:

Jogo Trevor Ruszkowski x EUA hoje

Colts de Indianápolis

O forro de prata: Com Jonathan Taylor já lesionado no polegar, a perda de Moss no primeiro tempo foi um grande golpe. Mas os Colts tiveram um desempenho surpreendente de seus running backs de terceira e quarta cordas, com Trey Sherman e Tyler Goodson combinando para 155 jardas corridas. Ambos dominaram certas partes do jogo.

Escolhas dos editores 2 está relacionado

Tendência problemática: Algo está acontecendo com o chutador dos Colts, Matt Gay. Ele errou quatro chutes em duas semanas, incluindo um ponto extra contra o Bengals. No sábado, ele errou 56 jardas e 43 jardas. A segunda tentativa foi sua segunda falha de 50 jardas nesta temporada.

Previsão ousada para a próxima semana: Os Colts registraram quatro sacks no sábado, mas esperamos que eles aumentem essa contagem com pelo menos seis na próxima semana em Atlanta. Os Falcons tiveram 36 sacks nesta temporada, incluindo sete na derrota na semana 3 para o Detroit Lions. -Stephen Holder

Próximo jogo: no Falcons (13h ET, domingo, 24 de dezembro)

Pittsburgh Steelers

A mensagem de Mike Tomlin para os Steelers que entram no jogo de sábado contra os Colts foi clara: o vencedor está em uma posição melhor rumo aos playoffs do que o perdedor. Depois de uma derrota embaraçosa – a terceira consecutiva – os Steelers ainda estão matematicamente na disputa dos playoffs. Na verdade, esta é uma equipe em crise. Os Steelers não jogaram como um time que chegou aos playoffs. Eles não enfrentaram um time capaz de vencer mais um jogo nesta temporada.

Vindo de derrotas consecutivas para dois dos piores times da liga, os Steelers disseram que seu maior problema é começar rápido. Eles fizeram isso no sábado, ao construir uma vantagem de 13 a 0 no início do segundo quarto. Então, do nada, os Colts marcaram 30 pontos sem resposta. Em um jogo em que os Colts já estavam sem seu quarterback titular e começaram a correr de volta – e perderam suas outras duas principais armas ofensivas no primeiro tempo – o Pittsburgh foi derrotado. Em breve, os Steelers estarão fora dos playoffs.

AP Foto/Michael Conroy

Divisão do QB: Mitch Trubisky saiu relativamente bem com um touchdown rápido e um passe para Deontay Johnson. Então as rodas partiram com pressa. Ele lançou uma interceptação no primeiro tempo, quando o safety dos Colts, Nick Cross, lutou com uma bola ao alto de George Pickens, e no quarto período, Trubisky seguiu um passe de 15 jardas para Johnson com outra interceptação na quarta descida. Depois disso, Trubisky foi substituído por Mason Rudolph. Trubisky terminou 16 de 23 passes para 169 jardas e um touchdown com duas escolhas e um TD apressado. Com Kenny Pickett provavelmente afastado dos gramados por mais uma semana enquanto se recupera de uma cirurgia de catarata, os Steelers podem estar enfrentando uma disputa de quarterback na semana 16 entre Trubisky e Rudolph.

Tendência problemática: Lesões defensivas. Olha, todo time tem lesões. Os Steelers estão relutantes em usar isso como desculpa, mas as crescentes lesões defensivas estão cobrando seu preço. Uma jogada depois de Damontae Kazee ser expulso por uma entrada dura no segundo quarto, o safety Minkah Fitzpatrick sofreu uma lesão no joelho e não voltou. Isso deixou os Steelers com dois seguranças na escalação do dia do jogo: o ex-membro do time de treino Trenton Thompson e o ás dos times especiais Myles Killebrew.

No terceiro quarto, Thompson enfrentou o running back Tyler Goodson e saiu correndo do campo. Keanu Neal, outro safety, ainda está no IR e Tomlin não teve nenhuma atualização sobre seu status quando questionado na semana passada. Os Steelers já estão fracos no meio de campo, com lesões nos linebackers internos Quan Alexander e Cole Holcomb no final da temporada. Para uma equipe que depende da defesa para um ataque com poucos gols, as lesões defensivas cobraram seu preço no sábado.

Jogada principal: O desastre de Najee Harris. Na primeira jogada de posse de bola do Steelers no terceiro quarto, o linebacker EJ Speed ​​​​derrubou a bola de Harris. O portador da bola do terceiro ano foi inicialmente descartado, mas após revisão a jogada foi anulada. Foi a segunda interceptação que Harris perdeu em sua carreira, mas o momento não poderia ter sido pior. A defesa dos Steelers forçou um three-and-out – apenas o segundo do dia – e ainda assim, isso não importou. Os Colts pegaram a bola na linha de 18 jardas dos Steelers e depois marcaram um passe de Gardner Minshew para Mo Ali-Cox. -Brooke Pryor

Próximo jogo: vs. Bengals (16h30 horário do leste dos EUA, sábado, 23 de dezembro)