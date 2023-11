Câmara aprova projeto de lei de financiamento do Partido Republicano para evitar paralisação do governo

16h14 horário do leste dos EUA, 14 de novembro de 2023

A Câmara está programada para votar esta tarde um projeto de lei para evitar uma paralisação do governo. Fique por dentro das novidades



De Claire Foran e Haley Talbot da CNN



A Câmara deverá votar esta tarde Aprovar o projeto de lei provisório Para manter o governo aberto, colocou o Congresso no caminho para evitar uma paralisação e preparou o terreno para uma luta de financiamento mais ampla no novo ano.

Se a Câmara aprovar o projeto, o Senado deverá aprovar o próximo passo. O financiamento do governo expira atualmente no final da semana, na sexta-feira, 17 de novembro.

No primeiro grande teste à sua liderança, o recém-eleito presidente da Câmara, Mike Johnson, está a seguir um plano invulgar de duas etapas que estabeleceria dois novos prazos de encerramento em Janeiro e Fevereiro.

Se você está apenas lendo, fique por dentro das novidades:

O que o projeto de lei fará: O projeto prevê financiamento até 19 de janeiro para prioridades, incluindo construção militar, assuntos de veteranos, transporte, habitação e setor de energia. O resto do governo – tudo o que não for coberto na primeira etapa – permanecerá financiado até 2 de fevereiro. O programa não inclui ajuda adicional a Israel ou à Ucrânia.

O plano daria aos legisladores mais tempo para negociar e aprovar projetos de lei de gastos para um ano inteiro, embora grandes divisões partidárias pudessem tornar esse esforço difícil e complicado. Johnson argumentou que seu plano impediria o Congresso de aprovar um projeto de lei de gastos massivos em dezembro – um cenário repetido várias vezes quando os legisladores enfrentaram prazos antes do recesso de inverno.

O Freedom Caucus se opõe ao plano de Johnson: O plano de financiamento de curto prazo já provocou reação de alguns conservadores, forçando os líderes republicanos da Câmara a recorrerem aos democratas, uma vez que o Partido Republicano detém apenas uma pequena maioria.

O conservador House Freedom Caucus, um grupo de cerca de 30 radicais, assumiu uma posição oficial Contra o plano de financiamento governamental em duas partes de Johnson. Isso aconteceu depois que Johnson se reuniu com o grupo na noite passada na esperança de acalmar suas preocupações sobre o projeto de lei, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.