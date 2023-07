Disney estende contrato do CEO Bob Iger

A Walt Disney Company estendeu o contrato do CEO Bob Iger por dois anos, estendendo seu mandato até 2026.

As ações da empresa ficaram praticamente estáveis ​​após a notícia.

Iger disse à CNBC em fevereiro que não pretendia permanecer no cargo por mais de dois anos, o que o levaria até 2024. Ele voltou para a Disney em novembro, assumindo o cargo de Bob Chabeck, que foi nomeado CEO no início de 2020. Iger planeja preparar seu próximo sucessor como seu novo CEO.

O processo de sucessão continua sendo uma questão fundamental para Iger, que observou em comunicado na quarta-feira que o conselho de administração da empresa continua avaliando candidatos para o cargo. “Quero garantir que a Disney esteja fortemente posicionada quando meu sucessor assumir”, disse Iger sobre a extensão de seu contrato. “A importância do processo de sucessão não pode ser exagerada.”

No entanto, Iger atrasou as decisões de sucessão. Em quatro ocasiões distintas entre 2013 e 2017, ele estendeu seu mandato como CEO depois de dizer que planejava se aposentar.

O segundo mandato de Iger na Disney coincidiu com um aumento no espaço da mídia tradicional. Grandes players como a Disney tiveram que lidar com um cenário em rápida mudança, à medida que os dólares de publicidade secam e eles abandonam suas assinaturas de TV a cabo em favor do streaming.

Para música: David Faber, da CNBC, entrevistará o CEO da Disney, Bob Iger, no programa "Squawk Box" da CNBC na quinta-feira às 8h ET.

No entanto, o espaço de streaming tem sido difícil de navegar nos últimos trimestres, pois os custos aumentaram e os consumidores se tornaram mais conscientes de seus gastos com mídia. Desaceleração de assinantes de streaming em 2022: Netflix, Disney, Warner Bros. Cortou as avaliações da Discovery e da Paramount Global pela metade – antes que muitas ações se recuperassem junto com o mercado mais amplo no primeiro semestre do ano.

Desde seu retorno, Iger empreendeu uma ampla reestruturação da empresa, incluindo 7.000 demissões.

“Tomamos decisões importantes e às vezes difíceis para resolver alguns problemas estruturais e de desempenho existentes, e estou orgulhoso do que conquistamos juntos”, escreveu Iger em um memorando aos funcionários obtido pela CNBC na quarta-feira. . “Mas ainda há trabalho a ser feito antes que esse trabalho transformador seja concluído, e estou comprometido em fazê-lo.”

Disney estava lá Programação pull de seus serviços de streaming para economizar dinheiro. Com seu último filme da Pixar, “Elemental”, a empresa está tentando tirar seu negócio de animação dos trilhos em grande estilo. Coleções de fim de semana de abertura baixa para o estúdio desde que o original “Toy Story” estreou em 1995.

A Disney também completou recentemente Demitir 7.000 trabalhadores e viu a saída da diretora financeira sênior, Christine McCarthy.

“Bob colocou a Disney de volta no caminho estratégico certo para a criação de valor atual e permitiu tempo suficiente para posicionar o novo CEO para o sucesso de longo prazo, garantindo a conclusão bem-sucedida dessa transição. É o desejo dos acionistas estender seu mandato e permanecer CEO até o final de 2026.” “Ele concordou com nosso pedido”, disse o presidente da Disney, Mark Parker.

Leia o memorando completo de Iger para os funcionários da Disney:

Caros colegas,

Gostaria de agradecer por seu tremendo comprometimento, paciência e confiança, pois tomamos medidas críticas para reposicionar a empresa para um sucesso criativo e financeiro sustentável. Desde que voltei para a Disney há sete meses, compreendi completamente todos os aspectos do nosso negócio, as tremendas oportunidades que temos pela frente e os desafios que enfrentamos em tantas frentes.

Tomamos decisões importantes e às vezes difíceis para resolver alguns problemas estruturais e de desempenho existentes, e estou orgulhoso do que alcançamos juntos. Mas há muito mais a ser feito antes que esse trabalho transformador seja concluído, e estou determinado a ir até o fim.

Para esse fim, estou escrevendo para compartilhar que aceitei o pedido do Conselho da Disney para permanecer como CEO por mais dois anos até o final de 2026.

Como já disse várias vezes desde que iniciamos essa importante transformação da empresa, nosso progresso não será linear à medida que continuamos navegando no difícil ambiente econômico e nas mudanças tectônicas que ocorrem em nosso setor. Este é o momento em que precisamos ser firmes, estratégicos e claros sobre o caminho a seguir.

Também é importante para mim que a Disney permaneça forte enquanto meu sucessor assume. Enquanto o Conselho continua avaliando o alto calibre dos candidatos internos e externos, estou intensamente focado em uma transição de CEO bem-sucedida.

Por tudo isso, continuo inabalavelmente otimista sobre o futuro da Disney. Eu confio nesta empresa. Eu confio na equipe de liderança ao meu redor. Eu acredito em você – nossa incrível equipe e elenco. Foi uma honra trabalhar com você enquanto traçamos o caminho a seguir para a Disney juntos, e estou ansioso pelo que continuaremos a alcançar nos próximos anos.

Obrigado por tudo o que você faz,

pop

