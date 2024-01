JN.1 Variante covid-19 mais prevalente: NPR

Alterar o título Rogélio V. Sólis/AP Rogélio V. Sólis/AP

Uma nova variante da COVID-19, que se espalha rapidamente, está se espalhando por todo o país, tornando-a o vírus com maior circulação nos EUA e em todo o mundo. De acordo com Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

A mutação, chamada JN.1, é uma subvariante do Omicron, que foi identificada pela primeira vez pela Organização Mundial da Saúde no final de agosto. Naquela época parecia se espalhar lentamente, mas à medida que a temperatura caiu, JN.1 aumentou.

Em meados de outubro, os dados do CDC mostraram que JN.1 representava 0,1% de todos os casos de COVID-19 em todo o país. Em 20 de janeiro, estima o CDC, agora são aproximadamente 86%.

“Provavelmente, se você está pegando Covid agora, está pegando essa variante específica”, disse Eyal Oren, diretor de epidemiologia e professor da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de San Diego, à NPR.

Oren acrescentou que uma das razões para o recente aumento é que o vírus continua a evoluir tão rapidamente que “nosso sistema imunológico não consegue acompanhar”.

Outra razão De acordo com o CDC, “não há americanos suficientes vacinados”. No início deste mês, foi relatado que apenas 11% das crianças e 21% dos adultos receberam a vacina COVID-19 atualizada. Entretanto, apenas 40% dos adultos com 65 anos ou mais, um grupo de alto risco, receberam uma vacina atualizada. No ano passado.

O diz o CDC As vacinas contra a COVID-19 podem reduzir doenças graves e hospitalizações.

As baixas taxas de vacinação contra COVD-19, juntamente com a gripe e o vírus sincicial respiratório (RSV), são as mais preocupantes que o CDC já divulgou. Um aviso Para profissionais de saúde no mês passado. A agência prevê que uma combinação do aumento dos casos de gripe, VSR e Covid “levará a doenças mais graves e aumentará a capacidade de saúde nas próximas semanas”.

As pessoas podem estar presumindo erroneamente que o atual reforço da Covid não as protegerá do JN.1 ou de outras novas cepas, disse Oren. Mas espera-se que as vacinas mais recentes da Pfizer-BioNTech, Moderna e Novavax ajudem a reduzir as chances de doenças graves ou hospitalização devido ao JN.1.

Quais são os sintomas do JN.1?

Os dados do CDC indicam que esta cepa não é mais grave do que as iterações anteriores, e a lista de sintomas se assemelha ao que foi observado com o COVID-19 nos últimos anos: febre, calafrios, tosse, dores musculares, falta de ar, dor de garganta, congestão, dor de cabeça, fadiga e perda de paladar ou olfato.

Oren observou que a maior parte da lista de doenças pode ser confundida com doenças causadas por outros vírus comuns nos meses de inverno, incluindo a gripe, o VSR ou o resfriado comum.

“É por isso que a vacinação e os testes são tão importantes [for COVID]“Especialmente se alguém corre alto risco de consequências graves”, disse ele.

Como se manter seguro

Oren instou todas as pessoas, mas especialmente aquelas em categorias de alto risco, a tomarem precauções usando máscaras, evitando locais lotados e lavando as mãos. “Se você estiver doente, fique em casa”, disse ele.

CDC Nas últimas 4 semanas, As hospitalizações aumentaram em todas as faixas etárias200% para influenza, 51% para Covid-19, 60% para VSR.

O governo central está oferecendo testes rápidos gratuitos de Covid-19 por correio. Você pode solicitar até quatro testes gratuitos COVIDTests.gov e entregue pelo Serviço Postal dos EUA.