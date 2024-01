Membro do Pride Boys condenado a 6 anos de prisão por tirar selfie na galeria do Senado em 6 de janeiro

Janeiro. 6, 2021, Um membro do grupo militante Proud Boys que tirou uma selfie na galeria do Senado durante os distúrbios no Capitólio e uma vez disse a um juiz “Farei isso de novo” foi condenado na quarta-feira a seis anos de prisão, disseram promotores federais.

Mark Anthony Brew, 44 anos, de Vancouver, Washington, foi condenado a 36 meses de liberdade supervisionada e a pagar US$ 7.946 em multas e US$ 2.000 em restituições. Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbiadisse em um comunicado.

Prue foi considerada culpada em 3 de outubro por cinco acusações de má conduta, obstrução de atividades oficiais e duas acusações de desordem civil, disseram os promotores.

Em 6 de janeiro, disseram os promotores, Puru se reuniu com outros membros dos Proud Boys e “pretendia bloquear a votação do Colégio Eleitoral”.

De acordo com o Ministério Público dos EUA, Brue foi um dos primeiros a violar o perímetro restrito no lado oeste do Capitólio. Ele caminhou na frente de uma multidão em West Plaza, disseram os promotores, e assediou verbalmente a Polícia do Capitólio dos EUA por quase duas horas.

Enquanto os policiais tentavam obter o controle da área, Puru agrediu-os fisicamente, disseram os promotores.

“A certa altura, quando os policiais tentaram proteger a área com barricadas para bicicletas, Buru correu para se juntar à luta entre os manifestantes e a polícia”, disseram os promotores. “Ele usou todo o peso de seu corpo contra uma barreira de bicicletário que a polícia estava tentando usar para restabelecer o controle de uma pequena área de West Plaza. Os policiais tentaram repelir Brew com spray de pimenta, mas não tiveram sucesso.”

Quando a linha policial foi rompida, disseram os promotores, Buru subiu os degraus do Capitólio até o West Terrace, onde se juntou a outros na multidão e gritou: “Deixe-nos entrar!”

Dentro do Capitólio, os promotores disseram que levou menos de 10 minutos para Brew chegar à galeria do Senado, perto do plenário do Senado, tendo sido evacuado cerca de 20 minutos antes.

Na galeria, Prue tirou uma selfie com o plenário vazio do Senado ao fundo. Em uma imagem, ele fez o sinal com a mão associado a meninos orgulhosos, disseram os promotores.

O FBI prendeu Bru em 30 de março de 2021. Enquanto estava em fase de pré-julgamento, ele foi preso duas vezes por dirigir embriagado, mas não compareceu às audiências agendadas em ambos os casos, disseram os promotores.

Em 26 de junho do ano passado, Brew não compareceu a uma audiência pré-julgamento agendada em seu caso federal. Dois dias depois, ele postou nas redes sociais capturas de tela de uma conversa que teve sobre notícias que não apresentou em uma investigação federal, disseram os promotores.

Ele escreveu: “Bem, enviei meu pedido ao advogado e atendi a bula deles —-”, disseram os advogados.

Puru também não compareceu a uma segunda audiência no Tribunal Distrital em 30 de junho, e um mandado judicial foi emitido para sua prisão. Ele foi preso em 23 de julho. Durante a audiência, ele disse a um juiz federal: “Você pode me dar 100 anos e eu farei isso de novo”, segundo os promotores.

O advogado de Buru não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários sobre sua sentença.

Cerca de 1.265 pessoas de quase todos os estados foram acusadas de crimes que violaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, disseram os promotores. Cerca de 440 pessoas foram acusadas de agressão ou obstrução da aplicação da lei, segundo os promotores.